Athletic x Volta Redonda: onde assistir, escalações e arbitragem

Em paralelo aos jogos dos estaduais, a Copa do Brasil já vem agitando o cenário nacional. Nesta terça-feira (27/2) a competição colocará frente a frente Athletic-MG e Volta Redonda, em duelo válido pela primeira fase. A partida será no Estádio Joaquim Portugal, a Arena Sicredi, em São João Del Rei, às 19h15 (de Brasília).

Conforme o regulamento da competição, o empate dá a classificação ao time visitante. Ou seja, para avançar de fase, o Athletic precisa bater o Voltaço. Quem se classificar encara o CRB na segunda fase, além de ficar com a premiação de R$ 787,5 mil.

Onde assistir

O SporTV e o Premiere transmitem a partida a partir das 19h (de Brasília).

Como está o Athletic

A equipe mineira chega para o torneio nacional apostando as fichas na competição, já que não se classificou à semifinal do Mineiro. Afinal, é a segunda colocada do Grupo C, com 10 pontos, mas cinco atrás do América (com vaga na semi) e sem chance de ser a segunda melhor colocada geral. A principal esperança de gol para levar o Athletic ao sucesso é o atacante Jonathas, artilheiro do time na temporada com três gols, ao lado do ponta-direita Robert Santos.

Como está o Volta Redonda

Após conseguir bons resultados nos últimos anos no Campeonato Carioca, o Volta Redonda vem encontrando dificuldade nesta temporada. Atualmente, é o nono colocado, com nove pontos e o máximo que conseguirá é uma vaga na Taça Rio (que vale vaga para a Copa do BR-2025). Aliás, a equipe não vence há cinco jogos, com três derrotas e dois empates neste período. Aliás, mesmo com a vantagem do empate, o técnico Rogerio Correa buscará a vitória e apostará no trio ofensivo Vini Moura, Ítalo e MV

ATHLETIC X VOLTA REDONDA

Copa do Brasil-2024 – 1ª fase

Data e horário: 27/2/2024, 19h15 (de Brasília)

Local: Arena Sicredi, São João del Rei (MG)

ATHLETIC: Jefferson; Douglas Silva, Danilo, Édson e Yuri Silva; Diego Fumaça, Wallisson e Robert Santos; Welinton Torrão, Jonathas e Robinho. Técnico: Rodrigo Santana

VOLTA REDONDA: Henrique; Wellington Silva, Augusto Silva, Michel e Sanchez Costa; Riquelmo (Henrique Silva), Júlio César (Robinho) e Thiago Alagoano; Vini Moura, Ítalo e MV. Técnico: Rogério Correa

Árbitra: Edina Alves Batista (FIFA-SP)

Auxiliares: Alex Ang e Raphael de Albuquerque Lima (ambos de SP)

