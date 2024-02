Botafogo emplaca dois jogadores na Seleção da Rodada do Cariocão

Diante do Audax, Hernández marcou seu primeiro gol com a camisa do Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Botafogo reencontrou o caminho das vitórias na temporada 2024. Contra o Audax, o time venceu por 2 a 0 e segue vivo na briga por vaga nas semifinais do Carioca. E, nesta segunda (26), dois jogadores do Glorioso foram eleitos para a Seleção da Rodada.

O zagueiro Lucas Halter e o meia Diego Hernández são os representantes do Botafogo. O uruguaio foi titular e, com apenas 3? do primeiro tempo, marcou um dos gols do Fogão.

Veja o time completo

A #SeleçãoDaGalera da 10ª rodada chegou! Vocês votaram e esses foram os eleitos! ???????? Um domínio Rubro-Negro pela vitória no FlaxFlu, com três representantes do @vascodagama, dois do @botafogo e um da Laranja Mecânica! ?????#CariocaBetNacional pic.twitter.com/xJtviayw3O — Cariocão (@Cariocao) February 26, 2024

Eis o time:

Léo Jardim (Vasco)

Varela (Flamengo)

Léo Pereira (Flamengo)

Lucas Halter (Botafogo)

Ayrton Lucas (Flamengo)

Diego Hernández (Botafogo)

Zé Gabriel (Vasco)

De la Cruz (Flamengo)

Bill (Nova Iguaçu)

Vegetti (Vasco)

Pedro (Flamengo)

Tite (Flamengo)

Situação complicada do Botafogo

O Glorioso não depende de si para avançar no Cariocão. Apesar da vitória sobre o Audax, Nova Iguaçu e Vasco também venceram seus jogos, mantendo o Fogo na quinta colocação.

Com isso, o time da estrela solitária enfrentará o Fluminense com obrigação de vitória para ter chances de avançar. Se vencer, passará a obrigação para o Vasco, que joga depois. Ainda em caso de triunfo do Bota, o cruz-maltino ficaria pelo caminho se empatar com o Boavista.

