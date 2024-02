Diego Costa fará estreia pelo Grêmio contra o Guarany de Bagé

Diego Costa está pronto para estrear com a camisa do Grêmio - (crédito: Foto: Rodrigo Fatturi / Grêmio FBPA) Jogada10 Jogada10

O atacante Diego Costa já tem data para estrear pelo Grêmio: será no sábado (2), em partida contra o Guarany de Bagé, pela 11ª e última rodada da fase de grupos do Gauchão.

Renato Portaluppi, técnico Tricolor, foi quem fez o ‘anúncio’. Apesar das especulações sobre a participação de Diego Costa no Gre-Nal, o treinador preferiu não incluí-lo devido sua condição física ainda não ideal.

Renato havia salientado até que consideraria a utilização do atacante dependendo da importância do duelo, mas preferiu não arriscar. Diego Costa, porém, fica fora do jogo contra o São Luiz, nesta quarta (28), pela Recopa Gaúcha.

Independente dos resultados da 11ª rodada, o Grêmio já sabe sua posição nesta primeira fase do Gaúcho: ficará em segundo. A partida, porém, vale muito para o próprio time de Bagé, já classificado.

Em terceiro (passam oito), com 16 pontos, o time pode terminar abaixo apenas da própria dupla Gre-Nal, ganhando boa vantagem para as quartas de final.

Sobre Diego Costa, o jogador de 35 anos vem de temporada abaixo da expectativa no Botafogo. No Rio de Janeiro, foram apenas três gols em 15 partidas. Ele havia chegado para substituir o então lesionado Tiquinho Soares.

Seu período, porém, foi marcado por bastante instabilidade. O Botafogo só venceu dois dos jogos em que Diego Costa entrou em campo, com outros sete empates e seis derrotas. Foram 508 minutos pelo time carioca; uma média de 39 minutos em campo por aparição.

