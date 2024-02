Valencia proíbe entrada da Netflix no jogo contra o Real Madrid

Vini Jr aponta para torcedores racistas no estádio Mestalla - Foto: Jose Jordan/AFP via Getty Images - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A partida entre Valencia e Real Madrid, no próximo sábado (2), já movimenta os bastidores na La Liga. Isto porque, de acordo com informações do jornal espanhol ‘AS’, o Valencia proibiu a entrada da Netflix no estádio Mestalla, na partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. Na temporada 2022/23, Vini Jr foi vítima de racismo por parte de torcedores da equipe da casa. O brasileiro, inclusive, acabou sendo expulso do jogo após um incidente com Hugo Duro.

A Netflix está atualmente produzindo um documentário sobre o jogador brasileiro, com lançamento programado para 2025. Dessa maneira, a empresa solicitou à La Liga permissão para filmar no estádio ou pelo menos obter acesso às imagens, mas o pedido foi prontamente negado pelo clube espanhol.

Daniel Alves removido das ‘lendas’ do Barcelona

Além disso, o Valência afirmou que não estará disponível para entrevistas com seus jogadores após a partida.

“Não podemos participar de algo cujo propósito não é conhecido ou controlável, que pode tentar prejudicar nossa imagem e a de nossos torcedores”, justificou uma fonte do clube citada pelo jornal ‘AS’.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.