Em retorno de Paquetá, Jarrod Bowen faz hat-trick e garante vitória do West Ham

O West Ham venceu o Brentford por 4 a 2 nesta segunda-feira (26), no Estádio Olímpico de Londres. A vitória dos hammers foi graças ao inglês Jarrod Bowen, que marcou os três primeiros gols do time da casa, e ao brasileiro (naturalizado italiano) Emerson Palmieri, que fechou a vitória. Maupay e Wissa descontaram para os visitantes. A partida, válida pela 26ª rodada da Premier League, aliás, marcou o retorno de Lucas Paquetá aos jogos do West Ham.

Paquetá ficou fora das partidas do time de Londres por um mês e meio se recuperando de lesão na panturrilha esquerda. Ele iniciou a partida no time titular (saiu aos 30? do segundo tempo) e foi importante na vitória, que fez com que o West Ham pulasse para a oitava posição, agora com 39 pontos. Enquanto isso, o Brentford segue na 16ª posição.

Essa foi a primeira vitória do West Ham em 2024. Anteriormente, em oito jogos, teve quatro empates e quatro derrotas.

Como foi o jogo

Os dois primeiros gols da vitória, de Jarrod Bowen, saíram antes dos oito minutos iniciais. O primeiro, aliás, contou com a assistência de Emerson Palmieri. Mas, com o jogo agitado ainda no início, o time de fora diminuiu o placar aos 13 minutos, com Maupay. Até o fim da primeira etapa, o time da casa esteve mais próximo de ampliar o marcador do que o visitante de deixar tudo igual.

Com a intensidade em campo, o West Ham seguiu melhor e chegou ao terceiro gol aos 18 minutos, com Bowen. Aos 24? Emerson Palmieri, de longe do gol, acertou um lindo chute e garantiu o quarto tento da vitória. Ainda deu tempo para Wissa, que saiu do banco, descontar aos 38? para o Brentford. Essa foi a sétima derrota da equipe do técnico Thomas Frank nos últimos oito jogos atuando como visitante na Premier League.

