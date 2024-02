Barboza treina de máscara no Botafogo; jogador deve enfrentar Aurora

Barboza treina com máscara no Botafogo. Zagueiro ficou fora do último jogo - (crédito: Vitor_Silva) Jogada10 Jogada10

O zagueiro Alexander Barboza treinou utilizando uma máscara facial, nesta segunda-feira (26), no CT do Botafogo. Ele reapareceu aos treinos após ter sofrido fratura no nariz no jogo contra o Aurora, na última quarta (21), na Bolívia.

Barboza foi poupado da partida contra o Audax, em que o Botafogo venceu por 2 a 0, no último sábado (24). Isso porque o argentino de 28 anos vem passando por processo de adaptação, buscando ficar apto diante do Aurora, na quarta (28), no Nilton Santos.

Assim, a tendência é que o jogador atue com a máscara protetora enquanto se recupera da fratura. Após empate por 1 a 1 em Cochabamba, o Botafogo precisa vencer para avançar para a terceira fase da Libertadores. Novo empate, no entanto, leva a decisão para os pênaltis.

Barboza chegou recentemente ao Botafogo após três temporadas no Libertad, do Paraguai. Ele já tem sete partidas pelo Glorioso, todas começando como titular.

Outra boa notícia para o Fogão é a volta de Patrick de Paula aos treinos com bola. Liberado pelo setor de fisioterapia, ele já vinha fazendo treinos leves específicos. Sua volta oficial aos gramados, porém, ainda não tem data para acontecer.

Patrick está lesionado desde fevereiro de 2023, quando machucou gravemente os ligamentos colateral lateral e cruzado, os dois meniscos (medial e lateral) e o côndilo femoral.

