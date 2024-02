Problemas físicos fazem Geromel perder espaço no Grêmio

Geromel tem dificuldades de recuperar grande frequência em campo por dificuldade em se recuperar de cirurgia no joelho esquerdo e lesões musculares - (crédito: Lucas Uebel/Gremio FBPA) Jogada10 Jogada10

O técnico Renato Gaúcho promoveu duas mudanças no time titular do Grêmio, que perdeu por 3 a 2 para o Internacional, no último domingo (25). Além da já esperada entrada do volante Du Queiroz, o comandante surpreendeu com a dupla de zaga formada por Kannemann e Rodrigo Ely. Este, último, entrou no lugar de Geromel.

O treinador do Imortal, aliás, esclareceu que o camisa 3 ainda não está nas condições físicas ideais. Isso por conta de um problema no joelho esquerdo e a difícil recuperação vem o atrapalhando desde o início da última temporada.

“O Geromel está voltando de uma cirurgia delicada, ele faz tudo que pedimos para ele. Vocês puderam ver no jogo com o Santa Cruz que ele ainda não está 100%. É um clássico e ele não se encontra na melhor forma física. O Rodrigo, no momento, está melhor que o Geromel, simplesmente isso. Mais saúde, mais velocidade, até porque tinha que marcar o Enner Valencia. Daqui a pouco o Geromel está de volta”, esclareceu Renato.

O defensor, de 38 anos, se recupera de uma artroscopia que realizou ainda no ano passado para corrigir uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Afinal, sofreu a contusão ainda na pré-temporada. O prazo inicial para retornar aos gramados era em abril, mas ele conseguiu voltar apenas quatro meses depois. Em 2023, ele disputou somente sete jogos. Na atual temporada, Geromel participou de cinco compromissos de todos os dez do Imortal.

Geromel passa por dificuldade para ter sequência no Grêmio

Ainda durante o processo de recuperação, o zagueiro acumulou problemas musculares que o impediram de emplacar uma sequência. Assim, por conta dessa situação de pouca frequência em campo, a diretoria optou por estender o contrato de Geromel apenas até junho deste ano. Ainda há um impasse a respeito de uma nova renovação de vínculo ou até mesmo uma aposentadoria do atleta.

Devido a este cenário, a atual dupla de zaga titular é Kannemann e Rodrigo Ely. Bruno Uvini, Gustavo Martins e Natã são as outras alternativas para a posição. Em seguida, o Grêmio tem o São Luiz pela frente na final da Recopa Gaúcha, na próxima quarta-feira (28), em Ijuí.

Com a derrota no clássico, o Imortal segue na segunda colocação no Gauchão, com 20 pontos. O próximo confronto será contra o Inter de Bagé, que ocorre no próximo sábado (2), às 16h30, na Arena. A partida vale pela última rodada da primeira fase.

