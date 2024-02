Seleção chega ao Brasil após título na Copa do Mundo de Beach Soccer

Rodrigo, melhor do mundo de Beach Soccer, chegou com festa da família - (crédito: Foto: Joilson Marconne / CBF) Jogada10 Jogada10

Os campeões estão em casa. Nesta segunda-feira, um dia depois do título da Copa do Mundo de Beach Soccer, a Seleção Brasileira desembarcou no Brasil. Os atletas e demais membros do estafe chegaram ao aeroporto com festa e foram recepcionados por familiares.

O Brasil bateu a Itália por 6 a 4 e, dessa forma, conquistou o hexacampeonato da modalidade. A Seleção Brasileira é a maior vencedora da Copa do Mundo de futebol de areia. Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues esteve em Dubai, nos Emirados Árabes, onde aconteceu o torneio, e celebrou a conquista.

“Parabéns a todos os atletas e integrantes da comissão técnica pela fantástica conquista da Copa do Mundo. Eles escreveram os seus nomes na história da modalidade. É um orgulho para a CBF ter ampliado a hegemonia nas areias. Os atletas mostraram muita garra e habilidade neste Mundial e merecem todas as homenagens dos apaixonados pelo futebol”, disse Ednaldo.

A última vez que o Brasil havia conquistado a competição tinha sido no ano de 2017, nas Bahamas. Se contar os títulos mundiais de antes da Fifa começar a organizar o torneio, a vantagem brasileira cresce ainda mais. Afinal, são 15 títulos no total.

