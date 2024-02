Lyon x Strasbourg: escalações e onde assistir

Jogadores do Lyon durante treinamento da equipe - Foto: Divulgaçâo/Lyon - (crédito: Foto: Divulgaçâo/Lyon) Jogada10 Jogada10

A bola volta a rolar pela Copa da França. Lyon e Strasbourg se enfrentam nesta terça-feira (27), às 16h45, em partida válida pelas quartas de final da competição. O duelo no Parc Olympique Lyonnais coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos opostos na temporada.

Como chega o Lyon

O Lyon vive um grande momento na temporada e chega embalado para buscar uma vaga na semifinal da Copa da França. A equipe vive uma sequência de cinco vitórias na temporada e quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para seguir em busca do sexto caneco do torneio.

As baixas para o técnico Pierre Sage ficam por conta do lateral-esquerdo Henrique, além dos meias Lepenant e Tolisso. Dessa maneira, a expectativa é que haja alterações na equipe titular.

Como chega o Strasbourg

Por outro lado, o Strasbourg vem de uma derrota em casa para o Brest e precisa se recuperar para seguir vivo na busca do quarto título da Copa da França. Ao mesmo tempo, a equipe perdeu quatro dos últimos cinco jogos. Para chegar nesta fase da competição, o Strasbourg eliminou o Le Havre nas oitavas de final.

Além disso, o técnico Patrick Vieira terá uma baixa de última hora para o jogo desta terça-feira. O meia Diarra se machucou no último compromisso da equipe e não estará à disposição. Assim, o meia se junta a Mothiba e Sahi no departamento médico do clube.

No entanto, a boa notícia é que o lateral Delaine e o atacante Bakwa podem retornar ao elenco titular após cumprirem suspensão na rodada anterior do Campeonato Francês.

Lyon x Strasbourg

Quartas de final da Copa da França

Data e horário: terça-feira, 27/02/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Parc Olympique Lyonnais, em Lyon (FRA)

Lyon: Anthony Lopes; Kumbedi, O’Brien, Lovren e Tagliafico; Akouokou (Caqueret), Mangala e Cherki; Nuamah, Fofana e Orban (Lacazette). Técnico: Pierre Sage

Strasbourg: Bellaarouch; Senaya (Delaine), Perrin, Sylla e Guilbert; Bakwa, Mwanga, Sissoko e Doucouré; Emegha e Gameiro. Técnico: Patrick Vieira

Árbitro: Benoît Bastien (FRA)

Onde assistir: Sem transmissão para o Brasil

