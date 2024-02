Fluminense inaugura novo museu em Laranjeiras

Taça da Libertadores está exposta no Museu Fluminense FC - (crédito: Marina Garcia/FFC) Jogada10 Jogada10

O Fluminense inaugurou nesta segunda-feira sua nova sala de troféus em Laranjeiras, a sede do clube tricolor. Batizado de “Museu Fluminense FC”, o local estará aberto para todos os torcedores nesta terça-feira. Neste primeiro dia, porém, apenas sócios, convidados e imprensa estiveram na abertura.

“O Fluminense é um clube que tem a história ligada à arte, cultura. Quando a gente idealizou o museu, a gente buscou uma pessoa com essa sensibilidade, uma artista muito conceituada, que pudesse fazer algo não só de futebol, mas algo artístico. Para que o torcedor venha aqui e se emocione não só com as conquistas mas com a história do clube”, disse Mario Bittencourt, presidente tricolor.

Com vários espaços temáticos e ambientes interativos, o Museu Fluminense FC tem uma ala dedicada ao título da Libertadores 2023. Com o troféu do torneio continental, aliás, o local traz também detalhes sobre as partidas e homenagens ao atletas campeões.

Uma outra área que chama a atenção é o espaço com fotos dos torcedores, que podem comprar um espaço. Para mais detalhes de como adquirir uma imagem, afinal, clique aqui.

Funcionamento – Terça a sexta-feira: das 10h às 18h

– Sábado, domingo e feriados: das 10h às 16h – Segunda: fechado para manutenção

Preços

– Sócios R$ 25 – Não-sócios: R$ 50 Veja fotos do museu