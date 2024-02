Lapidada por Arthur Elias no Corinthians, Tarciane pede passagem na Seleção

Com a vaga nas quartas de final garantida, o Brasil entra em campo contra o Panamá, hoje, 0h15h, com transmissão da ESPN, para se despedir da primeira fase da Copa Ouro. A Seleção se estabeleceu na primeira colocação do Grupo B após emplacar vitórias sobre Porto Rico e Colômbia. O duelo sul-americano foi o melhor da Amarelinha desde o início da Era Arthur Elias. O técnico faz ajustes, promove mudanças e aposta na juventude. Uma das caras do rejuvenescimento tupiniquim é Tarciane.

Aos 20 anos, a carioca de Belford Roxo ganhou mais pontos com o treinador ao neutralizar a protagonista colombiana, a atacante Linda Caicedo, uma das três melhores jogadoras do mundo pela Fifa. Tarciane foi titular pela primeira vez no torneio da Concacaf e mostrou por que é um dos pilares de Arthur Elias. Trabalharam juntos no Corinthians entre 2021 e 2023 e conquistaram uma Libertadores, dois Brasileiros e duas Supercopas. Há dois anos, chamou a atenção em nível internacional, quando foi a única brasileira presente no ranking de jogadoras Sub-20 da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

Tarciane iniciou na categoria profissional em 2019, pelo Fluminense. A solidez defensiva e a projeção ao ataque chamaram a atenção do Corinthians. Antes de arrumar as malas para São Paulo, a carioca havia balançado as redes 16 vezes em 45 jogos pelo tricolor das Laranjeiras. Sob a batuta de Arthur Elias, adquiriu minutagem e cresceu para além dos 1,83m de altura. No primeiro ano no Parque São Jorge, Tarciane foi campeã estadual e brasileira, aos 18 anos.

A ex-técnica da Seleção Pia Sundhage foi a responsável pela primeira convocação da zagueira para vestir a Amarelinha. "É sempre uma alegria e uma honra poder representar o meu país. O Arthur e o Rodrigo (auxiliar) foram muito importantes para mim e para o meu desenvolvimento desde que cheguei aqui no Corinthians. Sempre acreditaram em mim, mesmo nas fases não tão boas", compartilhou Tarciane ao portal Olimpíada Todo Dia.

As partidas da Seleção Brasileira na Copa Ouro reforçam a confiança do técnico Arthur Elias em ex-comandadas. Na estreia, a atacante Gabi Nunes decretou a vitória simples 10 minutos após sair do banco de reservas. Contra a Colômbia, a principal candidata a herdar a camisa 9 da segunda maior artilheira do Brasil, Cristiane (96), inverteu de papel e serviu a meio-campista Duda Santos.

As colombianas tiveram uma média maior de posse de bola e quase o mesmo número de finalizações que a Seleção Brasileira: 14 contra 11. As vizinhas também deram quase 100 toques de bola a mais do que o Brasil. O resultado foi suficiente para o Brasil manter a invencibilidade contra as adversárias, com 10 vitórias e um empate.

A despedida da Seleção Brasileira na primeira fase da competição da Concacaf é um repeteco da estreia na Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia. As panamenhas foram superadas por 4 x 0 pela equipe verde-amarela, com hat-trick de Ary Borges e um gol de Bia Zaneratto, no debute no torneio da Fifa, em 24 de julho do ano passado. Curiosamente, os dois países também ficaram fora das oitavas de final.

Ficha técnica

Brasil x Panamá

Copa Ouro Feminina

Quando: Quarta-feira (28/2), 0h15

Local: Estádio Snapdragon, San Diego- EUA

Transmissão: ESPN

Prováveis escalações

Brasil: Luciana; Júlia Bianchi, Tarciane, Rafaelle, Bia Menezes; Ary Borges, Aline Milene; Adriana Bia Zaberatto, Debinha; Gabi Nunes. Técnico: Arthur Elias.

Panamá: Zenith Bailey; Hilary Jean, Wendy Natis, Carina Baltrip-Reyes, Rebeca Espinosa; Kenia Rangel, Aldrith Quintero, Katherine Parris, Marta Cox; Natalia Mills e Riley Tanner. Técnico: Ignacio Quintana.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini