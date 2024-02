Vasco tem quatro inspirações para sonhar com título da Copa do Brasil

Salvo na elite do futebol brasileiro em 2023 na 38ª e última rodada, o Vasco tenta consolidar novos tempos em 2024. O planejamento para um ano de sucesso passa pela Copa do Brasil. Nesta terça-feira (27/2), às 21h30, no Estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí, Santa Catarina, o cruzmaltino inicia a caça ao segundo título do mata-mata nacional contra o Marcílio Dias, pela primeira fase. A taça do não vai para São Januário desde 2011.

Na ocasião, o Vasco derrotou o Coritiba, no Couto Pereira. Com o placar agregado empatado por 3 x 3, venceu por superioridade em gols marcados fora de casa. A CBF aboliu esse critério de desempate em 2018. Dessa vez, no entanto, a tentativa pelo título passará por um elenco pouco sortido de atletas que viveram a glória máxima na copa mais democrática do país. Dos 31 atletas do plantel vascaíno, apenas quatro levantaram a taça. São os casos do goleiro Léo Jardim, do lateral-esquerdo Victor Luis, do atacante David e do volante Jair.

Eles foram campeões, respectivamente, por Grêmio (2016), Palmeiras (2015), Cruzeiro (2018) e Atlético-MG (2021). Ex-Galo, Jair nem mesmo poderá se candidatar à vaga de possível na campanha desta temporada. Com rompimento do ligamento cruzado do joelho esquerdo nos primeiros minutos do último clássico contra o Flamengo, o jogador passará os próximos oito meses no departamento médico do clube carioca.

Com a recorrente presença de David no banco de reservas, apenas Jardim deverá ser titular na estreia, em Santa Catarina. Alguns dos principais jogadores do elenco jamais atuaram na competição. Esses são os casos do homem-gol Pablo Veggetti, dos recém-contratados Juan Sforza e Pablo Galdames, além da estrela francesa Dimitri Payet, ex-Olympique de Marselha. O camisa 10, inclusive, está fora da partida de estreia na Copa do Brasil. Em decorrência de um quadro gripal, ele não viajou com o grupo para Itajaí. A missão da vez também passa pelo objetivo de derrubar um negativo retrospecto recente no torneio.

Nas últimas duas edições da Copa do Brasil, o Vasco não foi capaz de passar da segunda fase. Em 2023, diante da própria torcida, não saiu do 0 x 0 diante do ABC-RN. Acabou, posteriormente, superado nos pênaltis. No ano anterior, mais um fracasso nas penalidades máximas. Dessa vez, contra o Juazeirense, da Bahia.

No entanto, a voz da experiência não se faz ausente na Zona Norte carioca. Algumas peças do elenco vascaíno, apesar de nunca terem levantado a Copa do Brasil, acumulam experiência em fases importantes do torneio. Os ex-corinthianos Lucas Piton, João Victor e Adson, por exemplo, estiveram na decisão de 2022 contra o Flamengo. Ainda pelo Internacional, o meia Bruno Praxedes marcou presença numa final. Contra o Athletico, foi vice-campeão em 2019. Pelo Atlético-MG, Paulo Henrique chegou às oitavas de final.

Agenda

A semana na Copa do Brasil ainda contará com outros grandes times na tentativa de fugir das eventuais zebras. Na quarta-feira (28/2), às 20h, o Internacional visita o ASA-AL, em Maceió. Líder do Campeonato Gaúcho, o Colorado chega embalado após vitória no Gre-Nal do último domingo, por 3 x 2. Os recém-promovidos à elite nacional Juventude e Criciúma também estreiam essa semana. O alviverde gaúcho debuta nesta quarta contra Iguatu, do Ceará. Por sua vez, o Tigrão de Santa Catarina visita o Operário-VG, no Mato Grosso, na quinta. Potências da divisão de acesso por pontos corridos, Sport e América-MG também entram em campo nesta semana. Enfrentarão, respectivamente, Trem-AP e Maringá-PR.

Primeira fase



Terça-feira (27/2)

19h15 Athletic-MG x Volta Redonda-RJ

20h Iguatu-CE x Juventude-RS

21h30 Marcílio Dias-SC x Vasco

Quarta-feira (28/2)



15h30 Olaria-RJ x São Bernardo-SP

19h15 Maringá-PR x América-MG

19h30 Maranhão-MA x Ferroviário-CE

19h30 Murici-AL x Confiança-SE

19h30 Itabuna-BA x Nova Iguaçu-RJ

19h30 Petrolina-PE x FC Cascavel-PR

20h ASA-AL x Internacional-RS

20h30 GAS-RR x Brusque-RS

20h30 Villa Nova-MG x Aparecidense-GO

20h30 Portuguesa Santista-SP x Caxias-RS

20h30 Água Santa-SP x Jacuipense-BA

21h30 Humaitá-AC x Sampaio Corrêa-MA

21h30 Operário-MS x Operário-PR

21h30 Trem-AP x Sport-PE

21h30 Operário VG x Criciúma-SC

Quinta-feira (29/2)

21h30 Ji-Paraná-RO x Paysandu-PA

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima