Red Bull Bragantino x Águilas Doradas: onde assistir, escalações e arbitragem

O Red Bull Bragantino encara o Águilas Doradas nesta terça-feira (27), às 21h30, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pelo jogo de volta da segunda rodada da fase prévia da Libertadores. Na partida de ida, em Medellín, as duas equipes ficaram no empate em 0 a 0. Assim, quem vencer avança na competição. Um novo empate, por qualquer placar, leva a disputa para os pênaltis. Aliás, quem avançar, enfrenta Aurora, da Bolívia, ou Botafogo, na terceira fase.

Onde assistir

A partida será transmitida pela Paramount+.

Como chega o Red Bull Bragantino

O técnico Pedro Caixinha deve manter para a partida, a mesma equipe que entrou em campo no jogo de ida para encarar o Águilas Doradas nesta terça-feira. Afinal os únicos desfalques do treinador são os já conhecidos desde o começo do ano. No Departamento Médico, estão: Eduardo Santos (cirurgia no joelho), Henry Mosquera (lesão na coxa), Matheus Fernandes (lesão na coxa) e Nathan Camargo (cirurgia no joelho). Além disso, os atletas que têm tido carga maior nos últimos dias realizaram um trabalho regenerativo, já pensando neste embate contra os colombianos.

Como chega o Águilas Doradas

Por outro lado, o técnico Hernán Darío Gómez também não deve ter problemas para escalar o time de Rionegro para esta partida. Afinal, antes do embate contra o Massa Bruta nesta terça-feira, o Águilas Doradas venceu o Envigado por 2 a 0 pelo Campeonato Colombiano. Neste embate, o treinador mando uma equipe mista, pensando no duelo contra o RB Bragantino.

RED BULL BRAGANTINO X ÁGUILAS DORADAS

Segunda fase da Copa Libertadores

Data e horário: 27/02/2024, às 21h30(de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado, Lucas Cunha, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom, Raul e Lucas Evangelista; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

ÁGUILAS DORADAS: José Contreras; Mateo Garavito, Joaquín Varela, Mateo Puerta e José Cuenú; Guillermo Celis e Víctor Moreno; Yélier Góez, Felipe Pardo e Jorge Ramos; Johan Caballero. Técnico: Hernán Gómez.

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)

VAR: Fernando Vejar (CHI)

