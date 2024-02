Palestino x Portuguesa: onde assistir, escalações e arbitragem

Palestino venceu de virada na ida fora de casa - (crédito: Foto: Federico Parra/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A bola vai rolar para mais um jogo da fase preliminar da Libertadores 2024. Afinal, nesta terça-feira, o Palestino (CHI) recebe a Portuguesa (VEN) pela segunda fase do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio El Teniente, na cidade de Rancagua, às 19h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN 4 e do Star+ a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Palestino

Os chilenos chegam com a vantagem do empate, afinal venceram o jogo de ida por 2 a 1, fora de casa, de virada. Agora, porém, diante do seu torcedor, a expectativa é de mais uma vitória para confirmar a vaga na terceira fase.

Como chega a Portuguesa

Os venezuelanos, entretanto, que voltam a disputar a competição depois de 40 anos querem chegar à terceira fase. Com uma missão difícil, contudo, o clube sabe que não é favorito. Quem avançar deste confronto enfrentará o vencedor de Nacional (PAR) e Atlético Nacional (COL).

PALESTINO (CHI) X PORTUGUESA (VEN)

Libertadores 2024 – Segunda fase – Jogo de volta

Data e horário: 27/02/2024, 19h (de Brasília)

Local: Estádio El Teniente, em Rancagua (CHI)

PALESTINO: César Rigamonti; Dilan Zúñiga, José Bizama, Cristián Suárez e Brayan Véjar; Felipe Chamorro, Misael Dávila e Fernando Cornejo; Bryan Carrasco, Gonzalo Sosa e Jonathan Benítez. Técnico: Pablo Sánchez

PORTUGUESA: Yhonattan Yustiz; Manuel Granados, Darwin Carrero, Darvis Rodríguez e José Luis Granados; Abrahan Moreno, Sergio Sulbarán, Richard Blanco, Johan Moreno e José Meza; Diego Echeverri. Técnico: Jesús Ortíz

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR)

Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e José Villagra (PAR)

VAR: Fernando López (PAR)

