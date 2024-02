Santos anuncia fim de transfer ban e voltará a inscrever jogadores

Torcida do Santos exibe bandeirão durante a vitória sobre o São Bernardo no MorumBIS - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC) Jogada10 Jogada10

O Santos obteve uma importante vitória fora de campo nesta segunda-feira (26). O clube anunciou que está livre do transfer ban determinado pela Fifa, como sanção pela dívida com o treinador Fabián Bustos.

Desse modo, o Alvinegro Praiano pode inscrever o goleiro Gabriel Brazão e o lateral-esquerdo Jorge. Ambos seguem treinando e têm condições de integrar o elenco para o mata-mata do Campeonato Paulista. De acordo com o regulamento da Federação, cada clube pode fazer até quatro alterações na relação.

Por conta da falta de acerto com Bustos, o Santos foi obrigado a quitar R$ 4 milhões à vista. O técnico argentino, que comandou o Peixe em 30 partidas, com nove vitórias, 13 empates e oito derrotas, entrou com uma ação na Fifa no início do ano passado, pela quebra de contrato.

Bustos cobrou 1,2 milhão de dólares (R$ 5,9 milhões na cotação atual). Após recursos apresentados pelo Santos, Fifa e CAS (Corte Arbitral do Esporte) chegaram ao entendimentopela redução do valor da indenização para R$ 4 milhões.

Após vencer o São Bernardo no fim de semana, o time comandado por Fábio Carille volta a campo no domingo (3), quando visita o Red Bull Bragantino, às 18h (de Brasília), em Bragança Paulista.

Com 22 pontos, o Santos tem a melhor campanha entre todos os participantes do Paulistão e já assegurou a liderança do Grupo A e a vaga para as quartas de final.

