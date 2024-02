Inter afasta funcionário vestido de mascote acusado de importunação sexual

Internacional afastou o funcionário que se fantasia de saci - (crédito: Divulgação/Internacional) Jogada10 Jogada10

O Internacional se pronunciou, na noite desta segunda-feira (26), por meio de nota oficial sobre o episódio de importunação sexual após o Gre-Nal 441. O clube decidiu pelo afastamento do funcionário que usa a fantasia de Saci nos jogos da equipe. A jornalista Gisele Kümpel registrou boletim de ocorrência depois do clássico. Nele, acusa o mascote de importunação sexual.

De acordo com Gisele, o funcionário a incomodou, inicialmente, fazendo gestos em sua direção e olhando seu celular. Quando o time colorado fez um gol, a jornalista garante ter sido beijada por ele.

Além disso, o Internacional comunicou que as imagens do circuito interno estão com as autoridades. O caso, por fim, está sob investigação da 1ª Delegacia da Mulher de Porto Alegre.

Confira a íntegra da nota do Inter

“Sobre o registro de ocorrência envolvendo a figura do mascote Saci, o Sport Club Internacional informa que encaminhou as imagens de seu circuito interno de monitoramento para a Delegacia responsável pela apuração do episódio.

Confiamos que todos os fatos serão devidamente esclarecidos junto à autoridade policial. Por essa razão, e esperando a célere resolução do caso, o funcionário responsável pelo mascote e o próprio Clube estarão a disposição das autoridades. Até a conclusão do procedimento, o funcionário ficará afastado da representação do Saci. Por fim, o Sport Club Internacional manifesta seu respeito ao trabalho de toda a imprensa e repudia todo e qualquer caso em que haja importunação ou manifestação de cunho preconceituoso.”