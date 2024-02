Corinthians pode deixar a Libra, que teria prejuízo milionário

Libra tem acordo, mas Corinthians ainda não assinou contrato - (crédito: Foto: Rodrigo Corsi/FPF) Jogada10 Jogada10

O Corinthians estuda a possibilidade de deixar a Liga do Futebol Brasileiro (Libra), mesmo depois de acertar por cinco anos com o grupo. O Timão, assim como o Santos, recebeu uma proposta da Liga Forte Futebol (LFF) e poderá mudar de lado, mesmo após aceitar o contrato de direitos de transmissão entre a Libra e a TV Globo, válido entre 2025 e 2029. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

Embora já tenha acertado com a Libra, o Corinthians ainda não assinou o contrato. Dessa forma, a Livemode, empresa parceira da LFF, pediu para que o clube não firmasse o vínculo antes de ouvir uma nova proposta. O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, é um intermediário da negociação.

Caso aceita a proposta da LFF, ela fará parte de uma espécie de consórcio entre ela e o Grupo União, também envolvido na negociação. Além disso, a Libra teria um prejuízo que pode atingir os R$ 300 milhões. A Globo prevê pagar 11% caso haja menos de nove clubes da Série A e outros 10% na ausência de Flamengo, Corinthians, Palmeiras ou São Paulo.

A proposta da Globo para a Libra pelos direitos de transmissão do Brasileirão Brasileiro é de R$ 1,3 bilhão anuais. Com a saída do Corinthians e do Santos, a TV pagaria menos R$ 273 milhões, o que a deixaria próxima de R$ 1 bilhão por ano.

