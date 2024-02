Em recuperação de lesão, Dudu vai à sede de gigante alemã

Dudu terá nova chuteira à disposição no meio do ano - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

Ainda em recuperação de uma grave lesão no joelho, o atacante Dudu, do Palmeiras, está na Alemanha. Mas o torcedor palmeirense não precisa se preocupar: o motivo da visita do jogador à Europa é um convite da Adidas, empresa que fornece suas chuteiras desde o ano passado.

Dudu está em Frankfurt ao lado de seu empresário, André Cury. Ele recebeu o chamado da Adidas para conhecer as instalações da marca. Além disso, também está na Alemanha para fazer a forma de seu novo modelo de chuteiras, a utilizar a partir do meio deste ano.

Dudu, que sofreu uma grave lesão no joelho direito, com rompimento de menisco e ligamentos, está em recuperação desde setembro. A tendência é que ele esteja de volta por volta de junho, mas o atacante já realiza trabalhos físicos e fisioterapia na Academia de Futebol.

