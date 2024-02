Athletico-PR muda nome do seu estádio para Mario Celso Petraglia

Estádio do Athletico-PR se chamará Mario Celso Petraglia - Foto: Divulgação/Athletico - (crédito: Foto: Divulgação/Athletico) Jogada10 Jogada10

Na noite desta segunda-feira (26), em Curitiba, o Conselho Deliberativo do Athletico aprovou, em uma reunião extraordinária, a mudança do nome oficial da Ligga Arena. O estádio Joaquim Américo Guimarães agora passa a se chamar Estádio Mario Celso Petraglia. A decisão ocorreu por unanimidade.

Para efetivar a alteração, os conselheiros votaram pela modificação do artigo 99 do estatuto, que trata das questões relacionadas à nomenclatura do estádio.

Athletico-PR conquistou diversos títulos com Petraglia

Mario Celso Petraglia é considerado um ícone de uma nova era no Athletico. Sob sua gestão, o clube conquistou títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro (2001), a Copa do Brasil (2019) e a Copa Sul-Americana (2018 e 2021).

Além disso, foi responsável por importantes projetos de infraestrutura. Dentre eles, a construção do moderno Centro de Treinamento do Caju e a reforma da Arena da Baixada. Desde então, o estádio é o único na América Latina com teto retrátil.

“A mudança para o nome institucional homenageia aquele que acreditou em um sonho, reconstruiu o estádio duas vezes e levou o nome do Athletico Paranaense a uma Copa do Mundo: Mario Celso Petraglia”, afirmou o clube em comunicado oficial.

Contudo, a decisão gerou indignação na família de Joaquim Américo Guimarães, que dava nome ao estádio. Carlos Eduardo de Athayde Guimarães, bisneto de Joaquim Américo e torcedor do Athletico, expressou sua decepção com a mudança, argumentando que homenagear Petraglia não deveria implicar “des-homenagear” seu bisavô.

Na última sexta-feira, os familiares de Américo Guimarães estiveram em uma reunião com Aguinaldo Coelho de Farias, presidente do Conselho Deliberativo do clube, para discutir a decisão. Embora tenham expressado sua indignação, a família saiu do encontro com poucas esperanças de reverter a mudança.

Claro Américo Guimarães, neto de Joaquim Américo, afirmou que houve pressão por parte de uma parte significativa do conselho para a mudança.