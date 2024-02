Vasco não perdeu em suas últimas cinco estreias na Copa do Brasil; relembre

Nenê chuta de fora da área para fazer golaço contra o Trem - (crédito: Foto: Daniel RAMALHO/VASCO) Jogada10 Jogada10

A estreia do Vasco na Copa do Brasil se dá nesta terça-feira (27), em Itajaí (Santa Catarina), contra o Marcílio Dias, dono da casa. E, caso o cruz-maltino repita resultados recentes em estreias, estará na segunda fase.

Não entendeu? A gente explica. O Jogada10 entrou no túnel do tempo e reviveu as últimas cinco partidas que abriram a participação dos cariocas na Copa do Brasil. Contemplando, assim, os anos de 2019 em diante.

LEIA MAIS: Marcílio Dias x Vasco: onde assistir, arbitragem e escalações

No período foram três empates e duas vitórias. E a regra da Copa do Brasil já constava que, na primeira fase, os times de maior ranking na CBF possuem a vantagem do empate para avançar.

Foi, assim, que o Gigante da Colina avançou em 2019, 20 e 21. Empatou com Juazeirense-BA (19), Altos-PI (20) e Caldense-MG (21), avançando na famosa ‘bacia das almas’.

Contra o time baiano, inclusive, o cruz-maltino precisou de um gol salvador de Maxi López, nos acréscimos do segundo tempo, para evitar o vexame da eliminação precoce.

Relembre as últimas estreias vascaínas na Copa do Brasil

2019 – Juazeirense 2 x 2 Vasco

2020 – Altos 1 x 1 Vasco

2021 – Caldense 1 x 1 Vasco

2022 – Ferroviária 0 x 1 Vasco

2023 – Trem 0 x 4 Vasco

Já em 2022, a situação foi um pouco diferente, contudo. O Vasco viajou para o interior de São Paulo e saiu com uma vitória por 1 a 0 sobre a Ferroviária, avançando sem tantos sustos.

Em 2023, porém, o time passou sem problemas pelo Trem-AM. Isso porque veio uma goleada por 4 a 0 e festa da torcida vascaína em Brasília. A partida, inclusive, marcou o último gol de Nenê pelo cruz-maltino.

Na ocasião, aos 41 anos, seis meses e 25 dias, ele tornou-se, então, o terceiro jogador mais velho a marcar gol na Copa do Brasil. Somente Zé Roberto e Rogério Ceni estão à sua frente.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook