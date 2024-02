Santos estuda poupar titulares contra o RB Bragantino

Santos cogita dar ritmo de jogo a atletas que menos atuaram na temporada - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC) Jogada10 Jogada10

O Santos se prepara para encarar o RB Bragantino no domingo (03), às 18h, no Nabi Abi Chedid, pela 11° rodada do Campeonato Paulista. Classificado com antecedência para o mata-mata do Paulistão, o Peixe apenas cumpre tabela no próximo compromisso. Assim, o técnico Fábio Carille cogita dar o luxo de poupar alguns titulares na partida.

O teste é bem visto pelo treinador para colocar alguns jogadores importantes em campo, mas que ganharam poucos minutos neste começo de temporada. Casos do zagueiro Messias, o volante e capitão do ano passado Tomás Rincón, o meia Nonato e os atacantes Marcelinho e Weslley Patati.

A comissão técnica do Peixe entende que precisa dar mais tempo de jogo aos nomes menos utilizados. Afinal, com a reta final do Paulistão e a disputa da série B, que costuma ter viagens longas, o clube sabe que precisará de todo seu elenco à disposição e com ritmo de jogo.

Contudo, poupar reservas é um risco grande para outra pretensão da equipe: a liderança da classificação geral do Estadual. O Santos briga ponto a ponto com o Palmeiras pela primeira posição. Atualmente, o clube da Vila Belmiro tem 22 pontos ganhos e o Alviverde 21, porém com uma partida a menos.

“Temos ambições. Quanto mais lá em cima, mais chances temos de jogar em casa. Temos ambição e vamos chegar sérios para alcançarmos a semifinal, uma final e talvez um título para a nossa casa”, disse Carille, após a partida contra o São Bernardo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.