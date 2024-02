Português Abel Ferreira encara a Lusa pela primeira vez com o Palmeiras

Abel Ferreira encara a Portuguesa pela primeira vez em quatro anos de Palmeiras - (crédito: Cesar Greco) Jogada10 Jogada10

Um dos maiores técnicos da história do Palmeiras, Abel Ferreira terá um encontro especial nesta quarta-feira (28), às 18h30, em jogo atrasado pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Afinal, será a primeira vez que o treinador português vai encarar a Portuguesa, time de maior colônia lusitana no Brasil.

Abel Ferreira encara a Portuguesa pela primeira vez em seus quase quatro anos de Brasil. Além disso, o Verdão volta a encara a Lusa após quase 10 anos sem saber o que é jogar contra o time do Canindé. Afinal, a equipe passou muitos anos em divisões inferiores do Estadual, além de não conseguir mais disputar um torneio nacional.

Contudo, vale ressaltar que Abel Ferreira e Portuguesa já tiveram um momento de afeto. Em 2021, o Palmeiras encarou o Santo André no Canindé, em jogo válido pelo Estadual daquele ano. A diretoria da Portuguesa decidiu dar um presente para o treinador palestrino, antes de a bola rolar naquele embate.

Agora, Abel terá seu primeiro encontro com o clube que leva seu país natal no peito e também em sua história. O Verdão já está classificado no Campeonato Paulista de forma antecipada. O Alviverde já soma 21 pontos e está na liderança do Grupo B. Contudo, ainda disputa três jogos na fase de grupos, contra Portuguesa, São Paulo e Botafogo-SP. Além disso, o Palmeiras ainda briga pela liderança da classificação geral da competição.

