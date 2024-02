Cano evita lembrar finais do passado e foca na decisão do Fluminense: ‘Ligado no presente’

Fluminense foca na decisão da Recopa Sul-Americana contra a LDU - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Após o revés no jogo de ida, o Fluminense decide, nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, a Recopa Sul-Americana diante da LDU, do Equador. Nesse sentido, o time carioca precisa vencer por dois de diferença para garantir o título no tempo normal. Principal nome do elenco, Germán Cano ressaltou que prefere não pensar nas derrotas do Tricolor para a equipe equatoriana no passado (2008 e 2009) e focar apenas nesta decisão.

“Eu particularmente não penso no que já aconteceu. Estou mais ligado no presente e no que vai acontecer na quinta-feira. O que aconteceu , já aconteceu. Dentro do campo são 11 contra 11, quem fizer melhor as coisas vai ganhar o jogo. Vamos nos preparar bem porque é o principal”, disse Cano, antes de completar:

“Não carregamos o peso (do passado), carregamos uma responsabilidade muito grande de buscar uma taça que o Fluminense não tem. A temporada já começou e, pouco a pouco, vamos fazer o que o Fernando pede. Sabemos que teremos a nossa torcida no Maracanã. Vamos jogar na nossa casa, com a nossa torcida. Vamos tentar fazer o nosso melhor. Não temos, aliás, o peso de nada, só o compromisso de ganhar o jogo”, acrescentou. Preparação para a final Caso vença apenas por um gol de diferença, os comandados de Fernando Diniz terão pela frente a prorrogação e, persistindo a igualdade no confronto, as cobranças de pênaltis. Assim, Cano, que não estufa a rede desde o duelo contra o Sampaio Corrêa-RJ, também falou sobre a preparação da equipe para mais uma decisão. Na temporada passada, aliás, o Fluminense conquistou o Carioca, a Libertadores e disputou a decisão do Mundial de Clubes.

“A gente está muito bem, preparando nosso melhor treinamento para fazer nosso melhor em campo, ter a convicção de que vai sair com tudo para virar o jogo. São 90 minutos muito importantes para conquistarmos uma taça que o Fluminense não tem. Muito concentrados no que temos que fazer para ganhar o jogo”, explicou Cano, em entrevista coletiva nesta terça-feira no CT do Fluminense.

“Sabemos que cada treino dá mais forma para fazermos o melhor dentro do campo. Sabemos em que momento temos que defender e atacar. Todo mundo se conhece muito bem. Vamos tentar fazer o nosso melhor. Temos que corrigir muitas coisas na frente para que na quinta-feira os erros sejam mínimos para conquistarmos mais um troféu”, completou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.