Denílson assina renovação de contrato com a Band e terá programa solo na emissora

O ex-jogador Denílson assinou a renovação de contrato com a Band. Atualmente como comentarista esportivo na emissora, o novo vínculo será de três anos.

Denílson seguirá como comentarista do Jogo Aberto. No entanto, no novo contrato, ficou estabelecido que o ex-atleta também terá um programa para comandar. Essa será, portanto, a primeira vez que Denílson terá uma atração para chamar de sua.

A expectativa, aliás, é que o novo programa comece ainda neste ano. No entanto, não tem nada definido ainda: horário, dias e formato. A única coisa é que a área comercial da emissora já trabalha para buscar dinheiro para o programa.

O novo contrato do pentacampeão com a Seleção Brasileira atende ao desejo de Renata Fan. A loira recentemente renovou seu vínculo e solicitou a manutenção do elenco do Jogo Aberto. A programa é um sucesso na Band, alcança segundo lugar na audiência e, de acordo com a emissora, chega a 1 milhão no Youtube.

Aliás, Denílson também está satisfeito na Band. Desde 2010 como comentarista esportivo, o ex-atleta também comemora a marca de ser o ex-jogador mais seguido nas redes sociais, com 7,7 milhões somente no Instagram.

Assim, ele também é o ex-atleta do futebol com mais contratos publicitários ativos atualmente. Denílson ainda faz sucesso com seu canal no Youtube, com 820 mil inscritos.

