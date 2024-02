Marcelo, do Fluminense, participa de transição e pode enfrentar LDU

Marcelo pode estar apto para enfrentar a LDU, do Equador, no Maracanã - (crédito: - Foto Marcelo Gonçalves/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O Fluminense treinou, na manhã desta terça-feira (27), no CT Carlos Castilho de olho na decisão da Recopa Sul-Americana contra a LDU, do Equador. Marcelo e Gabriel Pires não participaram do treinamento com o elenco principal. Ambos estão em transição em virtude de problemas e buscam saber se terão condições de entrar em campo na próxima quinta-feira (29), no Maracanã.

Por outro lado, Felipe Melo participou normalmente da atividade e é nome certo para medir forças com o time equatoriano. Além dele, Samuel Xavier voltou a trabalhar com o elenco e aumentou suas chances de ser opção para a final. A informação é do portal ‘ge’.

Na última coletiva de imprensa, após o clássico de domingo (25), Fernando Diniz já havia tranquilizado o torcedor sobre a situação física de Keno. Assim, o atacante não foi relacionado para o Fla-Flu, porém deve estar presente na decisão diante da LDU, quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília).

Por fim, Yony González e David Braz estão treinando separadamente. A tendência é que ambos procurem novos destinos em suas carreiras e deixem o clube nesta temporada.

Caso vença apenas por um gol de diferença, os comandados de Fernando Diniz terão pela frente a prorrogação e, persistindo a igualdade no confronto, as cobranças de pênaltis.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.