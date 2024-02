Bayern planeja barca e coloca apenas quatro como intocáveis no elenco

Musiala é considerado intocável pela diretoria do Bayern - (crédito: Tobias Schwarz / AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Bayern de Munique da próxima temporada deve ser totalmente diferente do que vem recebendo inúmeras críticas atualmente. Na última segunda-feira, o clube anunciou Max Eberl, de 50 anos, como novo diretor esportivo. Com ele, virão grandes mudanças. A começar pelo treinador, uma vez que a permanência do técnico Thomas Tuchel em 2024/25 já está descartada. No entanto, vários jogadores devem deixar a Baviera em uma barca que promete movimentar o futebol europeu.

Para contar com seu novo diretor esportivo, o Bayern pagou 4,5 milhões de euros (R$ 24,3 milhões) para tirá-lo do RB Leipzig. Eberl também trabalhou no Borussia Mönchengladbach e chega para substituir Hasan Salihamidzic, que foi demitido em maio de 2023. O novo dirigente também foi jogador dos bávaros e é próximo do presidente de honra do clube, Uli Hoeness.

Além da saída de Thomas Tuchel, já anunciada pela direção na última semana, o elenco também deve passar por uma grande transformação. De acordo com o canal “Sky Sports” e a revista “Kicker”, a diretoria pretende resgatar a mentalidade vencedora do Bayern, com mais criatividade, principalmente no setor de meio-campo.

Assim, apenas quatro jogadores teriam a condição de intocável no elenco para a próxima temporada, segundo a imprensa germânica: o goleiro Manuel Neuer, de 37 anos e contrato até junho de 2025; o jovem meia Musiala, de 21 anos e vínculo até junho de 2026; o meia-atacante Thomas Müller, de 34 anos e com contrato até 2025; e o recém-contratado Harry Kane, atacante de 30 anos e que acertou até 2027.

Neuer e Müller, pilares do Bayern

Neuer e Müller são considerados pilares da equipe, os líderes do vestiário do Bayern de Munique. Já Musiala seria a chave para revolução na mentalidade pretendida pelo Bayern. No entanto, todos os demais jogadores seriam considerados negociáveis. Duas saídas são consideradas certas: o lateral Sarr e o atacante Choupo-Moting têm contrato somente até o fim da temporada e não devem renovar.

Titulares incontestáveis, Kimmich (contrato até 2025), Gnabry (2026) e Sané (2025) são nomes cobiçados pelo mercado europeu e podem sair caso cheguem propostas vantajosas para o clube alemão. Quem também poderia deixar a Baviera é o jovem Mathys Tel, de apenas 18 anos, que tem compromisso até junho de 2027.

O favorito para assumir o Bayern de Munique é Xabi Alonso, que vem fazendo campanha impecável com o Bayer Leverkusen na Bundesliga. Todavia, o treinador espanhol também é pretendido por outros gigantes do futebol europeu que ficarão sem técnico ao fim da temporada, como Barcelona e Liverpool.

Na atual temporada, o Bayern perdeu a final da Supercopa da Alemanha para o RB Leipzig e foi eliminado por um time da terceira divisão na Copa da Alemanha. Na Bundesliga, está em segunda, a oito pontos do Bayer Leverkusen, líder invicto. Assim, a Liga dos Campeões parece ser a única oportunidade de título. Contudo, os bávaros precisam vencer a Lazio por pelo menos dois gols de diferença para avançar às quartas de final. Na ida, em Roma, vitória da equipe italiana por 1 a 0.

