Leandro Guerreiro fala dos seus títulos e das polêmicas no Pod V.

A Voz do Esporte apresenta nesta terça-feira (27/2), excepcionalmente às 13h (de Brasília), ao vivo, mais um episódio do Podcast Pod V, desta vez com o super campeão Leandro Lessa, o Leandro Guerreiro. Ele levantou taça no Corinthians e no Fluminense. Mas foi no São Paulo que ganhou status de ídolo. Com sua tradicional comemoração em pé no travessão o jogador nunca escondeu que é são-paulino desde criança.

Porém, nem só de título vive a carreira de uma atleta. Afinal, Guerreiro colecionou polêmicas no Grêmio e não conseguiu jogar no Vasco. Ele vai explicar porque rescindiu com o time gaúcho e o que ocorreu no Cruz-Maltino

Leandro Guerreiro, hoje

Guerreiro também vai explicar qual a sua nova paixão, além de contar as melhores resenhas do mundo esportivo. O papo que começa às 13h, tem a apresentação de Diego Floriano e Guilherme Estevão, com produção de Gabriela Brazilia e Gustavo Theodoro, na direção do premiado Cesar Tavares.

Vale lembrar que o Pod V é uma parceria entre a Voz do Esporte e a RM Digital, empresa reconhecida e prestigiada pela tecnologia de ponta. É responsável por grandes projetos e parcerias com as principais emissoras de TV do Brasil. E você pode acompanhar o “POD V.” a hora que quiser. É só clicar a abaixo a partir das 13h.