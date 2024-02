Real Madrid vai contratar irmão de Mbappé a pedido do craque

Mbappé é o artilheiro do Campeonato Francês, com 21 gols - (crédito: Franck Fife/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Próximo de acertar com o Real Madrid, Kylian Mbappé fez um pedido à diretoria merengue. Segundo o site espanhol “OK Diario”, o craque do PSG e sua família solicitaram a também contratação de seu irmão Ethan Mbappé, de 17 anos, que também atua no clube francês. Dessa forma, o objetivo é que o jovem passe a jogar no Real Castilla, equipe B dos Blancos.

Ethan faz parte do time sub-19 do PSG, mas já fez sua estreia oficial na equipe principal. O primeiro jogo ocorreu no dia 20 de dezembro de 2023, quando ainda tinha 16 anos. Na ocasião, o Paris Saint-Germain venceu o Metz por 3 a 1, pela Ligue 1. A joia francesa vem sendo relacionada pelo técnico Luis Enrique para alguns jogos.

Mbappé já comunicou ao PSG e seus companheiros que vai deixar o clube ao fim da temporada. Segundo o “Marca”, ele já teria assinado um pré-contrato com o Real Madrid e, dessa forma, vai finalizar uma das novelas de transferência do futebol internacional mais longas dos últimos anos.

Aos 25 anos, Mbappé é o principal jogador do PSG. Em 32 partidas na temporada, ele anotou 32 gols e deu sete assistências. Ele é o artilheiro do Campeonato Francês, com 21 bolas na rede em 21 jogos disputados.

