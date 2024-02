Sem Renato, Grêmio terá time reserva na final da Recopa Gaúcha

Diego Costa ainda não deve estrear pelo Grêmio nesta quarta-feira - (crédito: Foto: Rodrigo Fatturi / Grêmio FBPA) Jogada10 Jogada10

O Grêmio decidiu escalar uma equipe repleta de reservas para encarar o São Luiz, em Ijuí, nesta quarta-feira, na decisão da Recopa Gaúcha. Nem o técnico Renato Gaúcho viajou para a cidade do interior do Rio Grande do Sul. Dessa forma, o treinador ficará em Porto Alegre para trabalhar com os titulares visando aos confrontos pelo Estadual, enquanto o auxiliar Alexandre Mendes ficará à beira do campo com o time alternativo.

A ideia da comissão técnica é aprimorar o entrosamento do time titular, uma vez que não há rodada do Campeonato Gaúcho no meio de semana. Na manhã desta terça-feira, o Grêmio fez o último trabalho antes de viajar para Ijuí, o que ocorrerá nesta tarde.

Apesar de contar com uma equipe alternativa, o Grêmio não deve contar com Diego Costa, reforço que ainda não estreou pelo Imortal. Ele está sendo preparado para fazer seu primeiro jogo contra o Guarany de Bagé, no próximo sábado, pelo Gauchão. Por outro lado, o lateral-esquerdo Mayk pode entrar em campo pela primeira vez.

O possível time do Grêmio para encarar o São Luiz é o seguinte: Caíque (Grando); Fábio, Gustavo Martins, Bruno Uvini e Mayk; Ronald, Dodi, Nathan, Everton Galdino e Nathan Fernandes; André Henrique.

LEIA TAMBÉM: Problemas físicos fazem Geromel perder espaço no Grêmio

Grêmio classificado em segundo no Gaúcho

O duelo de sábado é o último da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Contudo, ele servirá apenas para cumprir tabela. Isso porque o Grêmio já está classificado em segundo lugar, uma vez que está a cinco pontos do líder Internacional e quatro à frente do terceiro colocado, o próprio Guarany de Bagé.

O duelo contra o São Luiz nesta quarta-feira será às 19h30 (de Brasília), no estádio 19 de Outubro. O vencedor da partida fica com o título. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.