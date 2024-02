Fred discursa em inauguração do museu do Fluminense: ‘É um prazer enorme’

Fluminense inaugura novo Museu para imprensa e convidados 2024 - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O Fluminense inaugurou, nesta segunda-feira (26), um museu em Laranjeiras, com direito a sala de troféus e vários momentos da centenária história do clube carioca. Batizado de “Museu Fluminense FC”, o local estará aberto para todos os torcedores a partir desta terça-feira (27). Na inauguração, Fred, segundo maior artilheiro da história do clube, falou sobre a emoção de acompanhar de perto o local e de tudo que viveu com a camisa tricolor.

“A sala de troféus ficou maravilhosa, mas todas as vezes que eu for falar para vocês diretamente, pro torcedor, pro clube, eu só sei falar de gratidão, do amor que eu tenho. Tudo o que eu passei na minha vida, os momentos difíceis, os momentos bons. Hoje eu fiz questão de trazer a minha esposa e meus filhos”, discursou o atual diretor de planejamento esportivo do clube, antes de prosseguir:

“Não para eles verem apenas o pai, o marido, um pedacinho da história, mas para mostrar para eles o carinho que vocês têm pela nossa família. Eu trato vocês como família, o Fluminense é uma grande casa. Parei de jogar e hoje continuo na mesma família. Amo todos vocês e obrigado por tudo. É um prazer enorme estar podendo representar o Fluminense”, disse Fred.

Espaços especiais para os torcedores

Com vários espaços temáticos e ambientes interativos, o Museu Fluminense FC tem uma ala dedicada ao título da Libertadores 2023. Com o troféu do torneio continental, aliás, o local traz também detalhes sobre as partidas e homenagens aos atletas campeões. Entre eles, o goleiro Fábio representou o elenco, que ergueu a taça pela primeira vez na história do clube carioca.

Por fim, haverá um ambiente para ídolos e torcida. Nele, o clube recobriu as paredes com cerca de 14 mil fotos de torcedores em formato 7 cm x 7 cm, impressas de forma especial. Para ter sua foto na parede deste ambiente, o torcedor deve pagar uma taxa que varia de acordo com a localização. . O prazo mínimo para a permanência das fotos é de dois anos – e os primeiros a chegar terão preferência na renovação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.