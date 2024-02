Betano está no Atlético desde 2021 - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético) Jogada10 Jogada10

O Atlético confirmou, através do CEO, Bruno Muzzi, que fez alterações no contrato com a Betano, empresa que tem espaço no local mais nobre da camisa alvinegra. Além disso, o Galo ampliou o tempo de vínculo que se encerraria no fim de 2024.

Na renovação com a casa de apostas, o Galo conseguiu ainda melhorar os valores que receberá. Se antes o contrato era de R$ 14 milhões por temporada, agora o Galo vai receber R$ 18 milhões.

No entanto, se tem aumento nos valores, também terá na entrega. A partir de agora, afinal, a empresa vai fazer ativações na Arena MRV e ainda vai patrocinar também o time feminino. No entanto, não terá qualquer separação de valores de futebol.

“Nós remodelamos o contrato até o final de 2024. Vamos conversar com a Betano – outros patrocinadores eventuais – para trabalhar em um contrato maior a partir de 2025. Ele aumentou de R$ 14 milhões para R$ 18 milhões. Ele incluiu o futebol feminino e ativações na Arena”, salientou.

Aliás, o atual valor é o maior da história da camisa atleticana até o momento. A empresa está no Galo desde 2021 e substituiu o Banco BMG, do empresário Ricardo Guimarães, um dos donos da SAF e também Presidente do Conselho Deliberativo do Atlético.

