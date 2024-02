Fábio comparece em inauguração do museu tricolor - (crédito: Foto: Lucas Merçon/FFC) Jogada10 Jogada10

Na última segunda-feira (26/02), Fábio marcou presença na inauguração do novo museu do Fluminense. O goleiro de 43 anos é um dos líderes do elenco tricolor, participou do título inédito da Libertadores em 2023 e já é considerado um dos ídolos da história do clube.

“É uma honra participar dessa história grandiosa. Agradeço ao Mário por abrir as portas do clube para mim e ao Abel, que me recebeu aqui em 2022. Tinha certeza que Deus tinha um propósito para mim e ano passado conseguimos concretizar isso com a conquista da Libertadores”, disse Fábio.

Paredão do Fluminense

Aliás, Fábio chegou ao Fluminense em janeiro de 2022. O goleiro se destacou nos últimos dois anos e já viveu momentos marcantes no Rio de Janeiro. O camisa 1 está no fim da carreira, mas ainda tem muitas histórias para construir nas Laranjeiras. Afinal, ele tem contrato no clube até o fim de 2025.

O museu está localizado nas Laranjeiras e conta com muitas homenagens especiais ao Fluminense. Portanto, é possível ver taças expressivas e momentos marcantes da história do clube. Além de Fábio, Mário Bittencourt, Fred e Abel Braga também marcaram presença no dia do lançamento.

