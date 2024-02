Em alta, Lucas Piton celebra fase no Vasco e fala sobre seleções

Lucas Piton antes de Botafogo x Vasco, jogo em que marcou - (crédito: Leandro Amorim) Jogada10 Jogada10

O lateral-esquerdo Lucas Piton vive grande fase pelo Vasco. Não à toa é o segundo jogador de linha com mais minutos pelo time no Campeonato Carioca, atrás somente de Léo.

E, em entrevista publicada nesta terça (27) pelo “Ge”, o jogador falou, entre diversos assuntos, sobre seu sonho em relação às seleções do Brasil e da Itália.

Piton, de apenas 23 anos, revela que vê um caminho possível para ser convocado. Mas, e se os italianos chegarem primeiro?

“Todo jogador tem o sonho de vestir a camisa da Seleção. Treino muito para receber essa oportunidade um dia. Sinto que estou cada vez mais pronto. Estar na Seleção será fruto do trabalho no Vasco. Quanto melhor estiver aqui mais perto eu estarei de ser convocado. Vou trabalhar bastante”, disse, antes de completar:

“Eu tenho o passaporte italiano, mas eu nasci no Brasil e a seleção brasileira é meu sonho, e sei que pode se tornar realidade. Me sinto preparado para isso. Mas, se a seleção italiana me convocar, eu vou avaliar no momento, não posso descartar isso, porque tenho o sonho de vestir a camisa de uma seleção”

50 jogos pelo Vasco

Recentemente, Lucas Piton recebeu camisa personalizada do Vasco, comemorando seus 50 jogos pelo clube. Ele tem dois gols marcados e deu oito assistências no período, sendo, portanto, dos atletas mais valorizados do Gigante da Colina.

“Eu vejo a valorização como fruto de um bom trabalho dentro e fora de campo. Acredito que quanto mais jogos bons eu fizer, tiver números bons, a valorização vai ser natural. Vou continuar treinando e trabalhando para, assim, evoluir o máximo possível”, finalizou.

5??0?? jogos! O goleiro Léo Jardim, o zagueiro Léo, os laterais Puma Rodríguez e Lucas Piton e o volante Zé Gabriel foram homenageados pelo Vasco por completarem 50 jogos com a camisa do Gigante da Colina. ???? Saiba mais em https://t.co/CYTsuTfPxl #VascoDaGama pic.twitter.com/C6siydJRsp — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 21, 2024

