James Rodríguez é relacionado para jogo do São Paulo

James Rodríguez está relacionado para partida entre Inter de Limeira e São Paulo. O meio-campista está inscrito no Campeonato Paulista e pode disputar seu primeiro jogo oficial em 2024. O colombiano entra na vaga de Luiz Gustavo, que sofreu um sofreu um rompimento no tendão de Aquiles.

James Rodríguez pediu para sair do clube tricolor e estava próximo de rescindir seu contrato. No entanto, ele ainda faz parte dos planos de Thiago Carpini para 2024. O meio-campista participou normalmente dos últimos treinos e pode entrar em campo na próximo compromisso.

Com James Rodríguez relacionado pela primeira vez na temporada, a delegação inicia a viagem para Brasília!#VamosSãoPaulo ???????? ???? Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/wkIvmDln3m — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 27, 2024

Escalação do São Paulo

A tendência é que James Rodríguez inicie no banco de reservas. Portanto, Thiago Carpini deve iniciar em campo com Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Welington Rato, Lucas e Michel Araújo (Luciano); Calleri. A informação é do “ge”.

Aliás, Inter de Limeira e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (28/02), às 21h35 (Horário de Brasília), no Mané Garrincha (Brasília), em rodada adiada do Campeonato Paulista. A equipe tricolor está na segunda colocação do Grupo D, com nove pontos conquistados.

