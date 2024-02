Flamengo marca data de cirurgia de Gerson

Gerson tem cirurgia marcada para sexta-feira - (crédito: Foto: Divulgação / FC Series) Jogada10 Jogada10

O Flamengo anunciou, na tarde desta terça-feira (27/02), que Gerson fará uma cirurgia na próxima sexta-feira (01/03), no hospital Copa Star. O prazo de recuperação do volante é de aproximadamente dois meses. A informação é do “ge”.

O atleta Gerson irá realizar um procedimento de pieloplastia para correção de uma estenose congênita do ureter do rim esquerdo. O procedimento será realizado pelo doutor Renato Muglia, no hospital Copa Star, na próxima sexta-feira, dia 1° de março. #CRF — Flamengo (@Flamengo) February 27, 2024

Situação de Gerson

No dia 18 de fevereiro, Gerson precisou ser internado no hospital para tratar de dores abdominais. O volante, dessa forma, interrompeu os treinamentos no Ninho do Urubu e se tornou desfalque nos jogos contra Boavista e Fluminense, respectivamente.

Após uma bateria de exames, os médicos optaram pela realização de uma cirurgia. Portanto, Gerson está fora da reta final do Campeonato Carioca. O volante vinha atuando como capitão e vivia um bom momento no clube, mas será desfalque nos próximos compromissos da temporada.

Ídolo do Flamengo

Aliás, Gerson é um dos principais ídolos da história do Flamengo. O volante é apelidado de “coringa” pela torcida e já viveu momentos marcantes no Rio de Janeiro. O camisa 20 tem contrato no clube até o fim de 2027 e já conquistou uma Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas, Recopa e dois Cariocas na Gávea.

