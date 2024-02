Santos sofrerá novo Transfer Ban, desta vez por dívida pela negociação de Cueva

Cueva em campo pelo Santos - (crédito: Foto: Ivan Storti/Santos FC) Jogada10 Jogada10

Após resolver pendência com a Fifa por conta de dívida com o técnico Fabián Bustos, o Santos sofrerá mais um transfer ban. Dessa vez, a penalização, que já foi notificada ao clube, é por débito com o Krasnodar, da Rússia, pela contratação do peruano Christian Cueva, em 2020. Segundo o “Ge”, o valor está em torno dos 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões).

As cifras acerca da dívida na negociação pelo jogador peruano é cinco vezes maior do que o Santos quitou no caso Bustos (R$ 4 milhões). Aliás, vale destacar que, para conseguir resolver essa pendência, a diretoria santista precisou fazer uma “engenharia financeira”, em virtude do momento financeiro do clube. Com ela foi possível oficializar a contratação do goleiro Gabriel Brazão. Ou seja, desta vez, o problema é ainda maior.

O valor que o Santos deve ao Krasnodar já foi pauta em gestões anteriores. No ano passado, Andrés Rueda, presidente na época, disse que o débito estava na casa de R$ 22 milhões. Além disso, o mandatário afirmou que a parte jurídica do clube buscava diminuir a dívida.

Números de Cueva no Santos

Atualmente no Al-Fateh, da Arábia Saudita, Cueva disputou apenas 19 jogos pelo Alvinegro Praiano.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook