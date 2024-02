Chelsea x Leeds: escalações e onde assistir

Jogadores do Chelsea durante treinamento da equipe - Foto: Darren Walsh/Chelsea FC - (crédito: Foto: Darren Walsh/Chelsea FC) Jogada10 Jogada10

Pressionado após perder o título da Copa da Liga Inglesa, o Chelsea volta a campo nesta quarta-feira (28), às 16h30, quando recebe o Leeds pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Os Blues precisam dar uma resposta para seus torcedores no Stamford Bridge e veem na competição a única oportunidade de conquistar um troféu e “salvar” a temporada.

A disputa é em jogo único, e quem vencer avança para as quartas de final, mas haverá partida de volta com mando invertido, em caso de empate.

Como chega o Chelsea

O Chelsea faz uma temporada decepcionante e vem de uma derrota por 1 a 0 para o Liverpool na final da Copa da Liga Inglesa, no último domingo (25). Apenas na 11ª posição da Premier League, os Blues veem na Copa da Inglaterra a única oportunidade de conquistar um troféu e “salvar” a temporada.

Mesmo pressionado, o técnico Mauricio Pochettino terá que encontrar a melhor equipe em meio a vários desfalques. Reece James, Wesley Fofana, Roméo Lavia, Carney Chukwuemeka, e Lesley Ugochukwu são ausências confirmadas para encarar o Leeds. Além disso, Marc Cucurella, Thiago Silva e Benoit Badiashile são dúvidas, mas podem ganhar alguns minutos nesta quarta-feira.

Como chega o Leeds

Por outro lado, o Leeds faz uma grande campanha na Championship, a segunda divisão inglesa, e é o líder da competição com seis pontos de vantagem para o segundo colocado. Dessa maneira, a equipe vai tentar aproveitar a má fase do adversário para sair do Stamford Bridge com a classificação.

Assim como os donos da casa, o Leeds enfrenta uma grande lista de desfalques. Stuart Dallas, Sam Byrma, Pascal Struijk e Karl Darlow, lesionados, estão fora de combate. No entanto, a equipe poderá contar com os retornos de Connor Roberts e Dan James.

Chelsea x Leeds

Oitavas de final da Copa da Inglaterra

Data e horário: quarta-feira, 28/02/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

Chelsea: Robert Sánchez; Alfie Gilchrist, Thiago Silva, Levi Colwill e Ben Chilwell; Moises Caicedo e Conor Gallagher; Noni Madueke, Christopher Nkunku e Mykhaylo Mudryk; Nicolas Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino.

Leeds: Illan Meslier; Connor Roberts, Joe Rodon, Ethan Ampadu e Archie Gray; Glen Kamara, Ilia Gruev; Daniel James, Georginio Rutter e Crys Summerville; Joel Piroe. Técnico: Enzo Maresca.

Árbitro: David Coote (ING)

VAR: Graham Scott (ING)

Onde assistir: ESPN e Star+

