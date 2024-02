CRB x Bahia pela Copa do Nordeste: onde assistir, arbitragem e escalações

Principal objetivo do CRB no duelo com o Bahia é manter a invencibilidade - (crédito: Francisco Cedrim / CRB) Jogada10 Jogada10

CRB e Bahia vão se enfrentar, nesta quarta-feira (28), às 21h30, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. O embate será válido pela quarta rodada da fase inicial da Copa do Nordeste. Ambas as equipes estão na zona de classificação para a próxima etapa do torneio. Afinal, o Galo de Pajuçara é o líder do Grupo A, com sete pontos. Já o Tricolor de Aço se encontra na segunda colocação do Grupo B, com seis pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão no SBT tanto na Bahia como em Alagoas. Além do canal e streaming Nosso Futebol. Assim como na DAZN.

Como chega o CRB

O Galo do Pajuçara está invicto na Copa do Nordeste e na temporada. Neste campeonato, a equipe alagoana soma duas vitórias, inclusive uma delas sobre o Fortaleza, e um empate. No Estadual também lidera o torneio após seis partidas, com cinco triunfos e um empate. Assim, busca o tricampeonato. Já na Copa do Brasil, o CRB avançou para a segunda fase, após empate com o Rio Branco, do Acre.

A única ausência para o duelo com o Bahia será o atacante Welder. Isso porque ele sofreu lesão muscular na coxa esquerda há algumas semanas.

Como chega o Bahia

O Tricolor de Aço criou expectativas em sua torcida pelo alto investimento do Grupo City nesta janela de transferências. Na Copa do Nordeste, a equipe acumula dois resultados positivos, um deles sobre o Sport. Além de uma derrota para o River, do Piauí. Enquanto isso, no Baiano, a situação é um pouco difernete, já que o time divide a liderança com os mesmos 16 pontos do Barcelona de Ilhéus e Vitória.

Aliás, no clássico com o Rubro-Negro sofreu um revés por 3 a 2. Na Copa do Brasil, o time avançou de fase sem dificuldades. Afinal, goleou o Moto Club por 4 a 0. O Bahia deve ter dois retornos importantes para o confronto com o CRB na Copa do Nordeste. Isso porque os volantes Jean Lucas e Rezende provavelmente voltam a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni.

CRB X BAHIA

4ª rodada do Copa do Nordeste

Data e horário: 28/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

CRB: Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Saimon e Willian Formiga; Falcão, Rômulo e Jorginho; Léo Pereira, Maike (Labandera) e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Yago Felipe e Thaciano; Ademir, Rafael Ratão e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Caio Max Augusto (RN)

Assistentes: Lorival Candido das Flores (RN) e Debora Rayane Fernandes (RN)

