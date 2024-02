Botafogo x Aurora: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo, de Savarino, vem de vitória sobre o Audax pelo Campeonato Carioca - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

É hora da verdade para o Botafogo na Libertadores! Nesta quarta (28), o Glorioso enfrenta o Aurora-BOL, pela volta da segunda fase, em partida que que acontece às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

O jogo de ida, na Bolívia, ficou no 1 a 1, o que significa que basta o Fogão vencer para avançar de fase. Caso haja novo empate, a decisão sairá na disputa de pênaltis.

Quem avançar enfrenta o vencedor de Red Bull Bragantino x Águilas Douradas (COL), que empataram na ida por 0 a 0 e decidem nesta terça (27) quem estará na terceira fase.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido nas seguintes plataformas/emissoras: ESPN/Star+ e Globoplay.

Como chega o Botafogo

Passada a semana de turbulência com a derrota para o Vasco, tropeço nos acréscimos contra o Aurora e demissão de Tiago Nunes, o Botafogo respirou na temporada.

Venceu o Audax, no sábado (24), e seguiu vivo com chances de classificação à semifinal do Carioca. Ainda assim, precisa avançar contra o Aurora para não temer nova crise enquanto o novo técnico não chega.

Para o jogo em questão, o interino Fábio Matias ganha o reforço de Gregore, que ainda não podia jogar na partida de ida. O volante, apresentado nesta terça, estreou contra o Audax e fica à disposição.

John, Rafael, Pablo, Patrick de Paulo, Luiz Henrique e Jeffinho seguem fora enquanto se recuperam de lesão.

Como chega o Aurora

O time boliviano, enfim, estreou no Campeonato Boliviano. Jogando em casa, o Aurora venceu o Jorge Wilstermann por 1 a 0, no último domingo (25).

Para o jogo contra o Fogão, possuem dois retornos importantes. O zagueiro Robles e o atacante Blanco cumpriram suspensão automática no jogo de ida e voltam ao time titular.

BOTAFOGO (1) X (1) AURORA

Segunda fase da Libertadores (volta)

Data: 28/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Eduardo; Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Fábio Matias.

Aurora: Akologo; Bogado, Barboza e Robles; Ballivián, Alaniz, Jair Torrico e Dario Torrico; Sejas, Reinoso e Blanco. Técnico: Mauricio Soria

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

