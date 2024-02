São Luiz x Grêmio: Onde assistir, escalações e arbitragem

Titulares e reservas do Grêmio treinam. Mas é o time B que vai a campo para decidir a Recopa com o São Luiz - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio ) Jogada10 Jogada10

Nesta quarta-feira (28/2), às 19h30 (de Brasília), São Luiz e Grêmio decidem a edição-2024 da Recopa Gaúcha. O jogo será no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí, casa do São Luiz. O time do interior está nesta decisão por ser o campeão da Copa da Federação Gaúcha em 2023. Já os gremistas entram como os campeões do Gauchão-2023. Mas há um detalhe. Os gremistas vão a campo com os reservas. E nem mesmo o treinador Renato Gaúcho estará no comando. Ele preferiu ficar treinando o time A, que assim fica coma semana cheia sem jogo. Dessa forma, o auxiliar Alexandre Mendes é quem estará no comando.

Este duelo será a reedição da edição de 2023 do torneio. Porém, daquela vez, a decisão ocorreu na Arena gremista, que recebeu público de 49.614 para acompanhar a estreia de Luisito Suárez com a camisa do Tricolor gaúcho. O uruguaio foi espetacular, fez três gols no 4 a 1. E logo no primeiro jogo, já levantou taça.

Onde assistir

O SporTV3 (TV fechada) transmite para todo o Brasil a partir das 19h30 (de Brasília). A RBS apenas para o Rio Grande do Sul.

Como está o São Luiz

O time de Ijuí vem muito animado para a decisão. Joga em casa, encara um Grêmio reserva e está em bom momento. Passou para a próxima fase da Copa do Brasil ao eliminar o Ituano. Além disso, tem grande chance de avançar para as quartas de final do Gauchão (está em oitavo lugar e na última vaga enfrenta o rebaixado Santa Cruz).

Para esta partida, o técnico Alessandro Telles mantem a sua base titular. Mas ainda há duvida no ataque: Sodré e Gabriel Pereira e Vini disputam duas vagas. O São Luiz, finalista de 2023, jámais foi campeão da Recopa Gaúcha.

Como está o Grêmio

Esta competição está na sua 11ª edição e o Grêmio é o maior vencedor. Levou em 2019, 2021, 2022 e 2023. Assim, corre atrás do quarto caneco seguido.

Alexandre Mendes escala o lateral-direito Fábio para ganhar ritmo de jogo. E tudo indica que Mayk atuará na lateral-esquerda. Dessa forma, fará seu primeiro jogo na equipe. Mas há uma dúvida: qual o goleiro que será escalado: Gabril Grando e Caíque brigam pela posição.

SÃO LUIZ X GRÊMIO

Recopa Gaúcha – decisão

Data e horário: 28/2/2024, 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio 19 de Outubro, Ijuí (RS)

SÃO LUIZ: Raul; João Vitor, Bruno Jesus, Thalheimer e Márcio Duarte; Lucas Hulk, Gabriel Davis, Dal Pian e Borasi; Sodré e Gabriel Pereira. Técnico: Alessandro Telles.

GRÊMIO: Gabriel Grando (Caíque); Fábio, Gustavo Martins, Bruno Uvini e Mayk; Ronald, Dodi, Nathan, Galdino e Nathan Fernandes; André Henrique. Técnico: Alexandre Mendes*

(*) Auxiliar de Renato Gaúcho

Árbitro: Rafael Klein

Auxiliares: Tiago Cappes e Jorge Bernardi

