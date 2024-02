Com defesa de Lucas Perri nos pênaltis, Lyon avança às semifinais da Copa da França

Lucas Perri é o herói da classificação do Lyon - (crédito: Foto: Jeff Pachoud/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Lyon bateu o Strasbourg nos pênaltis e está nas semifinais da Copa da França. Após empate sem gols no tempo normal no Parc Olympique Lyonnais, o time da casa levou a melhor nas alternadas por 4 a 3. Lucas Perri, ex-jogador do Botafogo, defendeu a primeira cobrança, sendo fundamental na classificação dos Les Gones.

Outras seis equipes ainda estão na competição. São elas: Rouen, Valenciennes, Le Puy, Rennes, Paris Saint-Germain e Nice.

Como foi o jogo

Durante os 90 minutos, o Lyon esteve melhor em campo e foi a equipe que esteve mais perto de inaugurar o placar. No total, o time do técnico Pierre Sage teve 20 finalizações, contra 10 da equipe visitante. Se de um lado o Lyon contava com o brasileiro Lucas Perri, do outro o Strasbourg começou com Ângelo, ex-jogador do Santos, no time titular. No entanto, o Menino da Vila deixou o confronto no início da segunda etapa.

Perri herói nas penalidades

Nos pênaltis, Lucas Perri defendeu a cobrança de Thomas Delaine, o primeiro cobrador do time de fora. Aliás, na sequência, Maxence Caqueret guardou para o Lyon. Mas, após os demais jogadores acertarem suas respectivas cobranças, Lucas Perrin desperdiçou a quarta do Strasbourg. Dessa forma, o Lyon avançou de fase.

