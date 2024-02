Haaland marca cinco gols em vitória do City na Copa da Inglaterra

Momento do primeiro gol marcado por Erling Haaland na goleada sobre o Luton Town - Foto: Justin Tallis/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Justin Tallis/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Erling Haaland teve uma atuação de gala e marcou cinco gols na vitória do Manchester City por 6 a 2 contra o Luton Town, nesta terça-feira (27), no estádio Kenilworth Road, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Além do artilheiro, o meia Kovacic completou a goleada na reta final da partida e Kevin De Bruyne também se destacou, com quatro assistências para o norueguês. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola garantiu vaga nas quartas de final e segue na briga por mais um título na temporada. Pelo lado dos donos da casa, Clark foi o destaque do time com dois gols marcados.

Além disso, o City chegou ao 18º jogo consecutivo de invencibilidade, em todas as competições. Curiosamente, a sequência começou contra o Luton Town, na vitória por 2 a 1 no dia 10 de dezembro, pela 16ª rodada da Premier League, também em Bedfordshire.

Além da classificação para as quartas de final da Copa da Inglaterra, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola é o vice-líder da Premier League, com 59 pontos, um a menos que o Liverpool.

Haaland em noite de gala na Copa da Inglaterra

O City levou a partida a sério e teve uma postura ofensiva desde o apito inicial. Ao mesmo tempo, o time contou com uma noite de gala do artilheiro Haaland, que marcou um hat-trick ainda no primeiro tempo. Por outro lado, o Luton Town conseguiu reagir nos minutos finais e Clark balançou a rede com um golaço de fora da área para diminuir a vantagem parcial da equipe visitante.

Na volta do intervalo, o jogo seguiu animado e Clark anotou outro belo gol para reacender as esperanças do Luton Town. No entanto, a equipe não era párea para a grande atuação de Haaland. O centroavante estava inspirado e balançou a rede em mais duas oportunidades para anotar o quinto no estádio Kenilworth Road. Além disso, deu tempo para Kovacic acertar uma finalização de fora da área para confirmar a goleada por 6 a 2.

Copa da Inglaterra – Oitavas de final

Segunda-feira (26/2)

Coventry City 5×0 Maidstone

Terça-feira (28/2)

Bournemouth 0x1 Leicester

Blackburn Rovers 1×1 Newcastle

Luton Town 2×6 Manchester City

Quarta-feira (29/2)

Chelsea x Leeds – 16h30

Nottingham Forest – Manchester United – 16h45

Wolverhampton x Brighton – 16h45

Liverpool x Southampton – 17h

