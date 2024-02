Parreira completa 81 anos e recebe homenagens do mundo do futebol

“A CBF parabeniza Carlos Alberto Parreira pelos seus 81 anos e se junta a essa corrente pelo pronto restabelecimento do campeão mundial”.

Em janeiro, a entidade comunicou que o ex-técnico estava em tratamento quimioterápico, há quatro meses, contra o câncer. Também informou que Parreira continua em evolução satisfatória aos procedimentos.

Clubes também homenageiam Parreira

Clubes brasileiros também felicitaram Parreira, entre eles Fluminense, Corinthians e São Paulo.

“Um dos maiores técnicos da história do Fluminense, Carlos Alberto Parreira comemora mais um ano de vida nesta terça-feira! Parabéns, Mestre!”, escreveu o clube carioca no X, antigo Twitter.

Um dos maiores técnicos da história do Fluminense, Carlos Alberto Parreira comemora mais um ano de vida nesta terça-feira! Parabéns, Mestre! ????????

“Campeão da Taça Rio-São Paulo e da Copa do Brasil como técnico do Timão, o aniversariante desta terça-feira é o técnico Carlos Alberto Parreira. Parabéns pelos 81 anos, professor!”, escreveu o clube do Parque São Jorge.

Campeão da Taça Rio São Paulo e da Copa do Brasil como técnico do Timão, o aniversariante desta terça-feira (27) é o técnico Carlos Alberto Parreira! ???? Parabéns pelos 8??1?? anos, professor! ????????#ParabénsParreira#VaiCorinthians

Confira como o São Paulo parabenizou Parreira pelo aniversário de 81 anos.

???? Hoje é aniversário de Carlos Alberto Parreira, completando 81 anos! Tetracampeão mundial pela Seleção Brasileira, Parreira comandou o São Paulo em 1996, totalizando 21 jogos em sua passagem. Parabéns, professor!#VamosSãoPaulo ????????

Além da conquista do Mundial de 1994 pelo Brasil como treinador, Parreira também atuou no cargo de coordenador técnico da Seleção na Copa do Mundo de 2014. Na época, Luiz Felipe Scolari, hoje no Atlético, foi o comandante da Amarelinha.

O último trabalho de Carlos Alberto Parreira na condição de técnico se deu na seleção da África do Sul, no Mundial de 2010.

Veja outras manifestações de carinho a Parreira

81 anos do Mestre Parreira. Parabéns e obrigado por tudo!

Hoje faz 81 anos o cara que submeteu o status de campeão do mundo ao desafio de guiar o Fluminense, seu clube de coração, em sua reconstrução bíblica nos campos de várzea da Série C.

Só o Parreira.

Só o Fluminense.

Longa vida ao ícone. pic.twitter.com/nAjNXdromF — Beto Sales (@betosalesrio) February 27, 2024

Feliz Aniversário Parreira

