Nottingham Forest x Manchester United: escalações e onde assistir

O Manchester United visita o Nottingham Forest nesta quarta-feira (28), às 16h45, no City Ground, em partida válida pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Apesar do favoritismo, os Red Devils terão uma série de desfalques. A disputa é em jogo único, e quem vencer avança para as quartas de final, mas haverá partida de volta com mando invertido, em caso de empate.

Como chega o Nottingham Forest

Mesmo com investimentos no time, o Nottingham Forest não conseguiu corresponder dentro de campo. A equipe é apenas a 16ª colocada da Premier League e luta contra o rebaixamento. Além disso, o Nottingham vem de uma derrota para o Aston Villa por 4 a 2, em uma atuação ruim da equipe.

Ao mesmo tempo, Sangaré, Aina e Willy Boly, todos se recuperando de lesão, aparecem como dúvida para o jogo desta quarta-feira. Porém, Chris Wood, que ficou de fora a última partida, não preocupa e deve ser titular contra os Red Devils.

Como chega o Manchester United

Por outro lado, o Manchester United parecia ter se encontrado na temporada, mas viu a sequência de sete jogos de invencibilidade chegar ao fim no último sábado (24), pela Premier League. Em casa, os Red Devils perderam por 2 a 1 para o Fulham e se manteve fora da zona de classificação para as próximas competições europeias.

Além disso, o técnico Erik ten Hag precisa superar uma série de lesões para buscar a classificação na Copa da Inglaterra. As baixas mais recentes ficam por conta de Maguire, confirmada pelo treinador durante entrevista coletiva nesta terça-feira (27). Além disso, o comandante afirmou que Bruno Fernandes e Varane serão reavaliados e aparecem como dúvida. Os desfalques confirmados ficam por conta de Martial, Mason Mount, Wan-Bissaka e Lisandro Martínez, lesionados.

Por fim, a boa notícia é que o brasileiro Casemiro, recuperado de lesão, volta a estar à disposição do treinador.

Nottingham Forest x Manchester United

Oitavas de final da Copa da Inglaterra

Data e horário: quarta-feira, 28/02/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio City Ground, em Nottingham (ING)

Nottingham Forest: Matz Sels (Matt Turner); Neco Williams (Gonzalo Montiel), Felipe, Murillo e Moussa Niakhaté; Nicolás Domínguez, Danilo e Morgan Gibbs-White; Anthony Elanga, Callum Hudson-Odoi e Chris Wood (Taiwo Awoniyi). Técnico: Nuno Espírito Santo.

Manchester United: Onana; Diogo Dalot, Raphaël Varane, Harry Maguire e Amad Diallo (Jonny Evans); Scott McTominay (Casemiro), Kobbie Mainoo (Sofyan Amrabat) e Bruno Fernandes; Alejandro Garnacho, Antony e Marcus Rashford. Técnico: Erik Ten Hag.

Onde assistir: Star+

