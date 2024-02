Torcedores do Bragantino creem em vitória fácil, mas não em título da Libertadores

Torcedores do Bragantino se mostram confiante para duelo na Libertadores - (crédito: Foto: Felipe Camin) Jogada10 Jogada10

O RB Bragantino encara o Águilas Doradas nesta terça-feira (27), às 21h30, no Nabi Abi Chedid, pelo jogo de volta da segunda fase prévia da Libertadores. Como as duas equipes empataram em 0 a 0 em Medellín, quem vencer avança para a próxima fase. Contudo, mesmo se tratando de uma eliminatória de torneio continental, o torcedor do Massa Bruta se mostra confiante.

Em conversa para o Jogada10 antes da partida, o torcedor Marcelo Pereira, de 42 anos, acredita em uma vitória tranquila do RB Bragantino. Além disso, já projetou um futuro duelo brasileiro na próxima fase da Libertadores.

“Vitória, tranquila. Acredito que será uns 3 a 0. Na próxima fase a gente provavelmente encara o Botafogo e também passamos fácil. Mas o Botafogo tem que passar primeiro, o que eu acredito ser mais difícil (risos). Falando de título, ainda não acredito que vamos conseguir nesta edição, tem um processo, mas no futuro quem sabe”, disse Marcelo.

Por outro lado, Décio Sebastião de Souza, de 67 anos, também acredita que o Massa Bruta vence fácil a equipe colombiana. Mas disse que prefere ganhar outro torneio em vez da Libertadores neste ano.

“Eu espero que seja uns 3 a 0, jogo fácil, não tem como ser diferente. Do Botafogo também passa, eles não estão com nada. Pelo título, acho mais difícil, prefiro ganhar o Paulistão primeiro, depois quem sabe a Libertadores. Mas acredito que agora não dê”, falou Décio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.