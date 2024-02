Inter de Limeira x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter de Limeira e São Paulo duelam pelo Paulistão - (crédito: Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

O São Paulo encara a Inter de Limeira nesta quarta-feira (28), às 21h35, no estádio Mané Garrincha, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Paulista. A partida acabou adiada por conta da participação do Tricolor Paulista na Supercopa Rei do Brasil, onde se sagrou campeão. Além disso, o jogo acontece em Brasília, já que a equipe do interior aceitou vender seu mando de campo e ter uma renda maior. Por fim, as duas equipes precisam da vitória para seguir brigando pela classificação no mata-mata.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Record e do Paulistão Play.

Como chega a Inter de Limeira

O técnico Júnior Rocha deve seguir com a base que vem atuando nas últimas rodadas, com três homens no meio-campo e três atacantes. Assim, Rafael Silva, recuperado de lesão é opção no ataque. Enquanto isso, JP Galvão deve seguir como titular na lateral direita na acirrada disputa com Felipe Albuquerque. A Inter de Limeira pode complicar a vida de dois grandes na competição caso vença na quarta-feira. Afinal, uma vitória da equipe do Interior prejudica o São Paulo na briga por uma vaga e elimina o Corinthians do Estadual.

Como chega o São Paulo

Por outro lado, a novidade no Tricolor deve ser os retornos de Lucas e Wellington Rato no time titular. Afinal, a dupla voltou a jogar contra o Guarani, na última rodada, mas atuaram apenas no segundo tempo. Agora, eles devem começar o embate em Brasília. Contudo, a grande expectativa pelo lado de James Rodriguez. O colombiano, enfim, foi inscrito no Campeonato Paulista no lugar de Luiz Gustavo, que machucou o tendão de Aquiles. Agora, a torcida espera que o meia esteja ao menos no banco de reservas para a partida no Mané Garrincha.

INTER DE LIMEIRA X SÃO PAULO

Campeonato Paulista – 5ª rodada

Data e horário: 28/02/2024, às 21h35 (de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)

INTER DE LIMEIRA: Max Walef, JP Galvão, Diego Jussani, Maurício e Zé Mário; Emerson Santos, Gustavo Bochecha e Lucas Buchecha; Éverton Brito, Andrew e Quirino. Técnico: Júnior Rocha

SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Alisson e Pablo Maia; Lucas, Luciano (Michel Araújo) e Wellington Rato; Calleri. Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Auxiliares: Anderson Jose de Moraes Coelho e Gustavo Rodrigues de Oliveira

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

