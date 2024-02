Vitor Pereira chama Fábio Santos de covarde e cutuca Oliveira

Fábio Santos x Vitor Pereira: farpas de parte a parte - (crédito: Marcelo Caitano) Jogada10 Jogada10

Segue dando pano para manga a polêmica que afastou Vitor Pereira do Corinthians, no final de 2022. Após declarações de Fábio Santos, ex-lateral-esquerdo do time, de que o português seria um mau gestor de elenco, o antigo comandante respondeu. Nesta terça-feira (27), em entrevista ao jornal ‘Record’, de seu país, ele chamou Fábio de ‘covarde’ por suas palavras.

Hoje no Al-Shabab, da Arábia Saudita, Vitor Pereira disse que Fábio Santos foi simpático durante sua estada no clube, mas escolheu fazer críticas publicamente. Ele ainda citou outros jogadores do Timão, na altura, para destacar que sempre foi querido e abraçado por todos, ainda que Fábio tenha opiniões contrárias sobre ele.

“Andou oito meses sorrindo para mim e para minha comissão técnica, de aparente boa relação com todos. E vem agora, após esse tempo todo, dar essa entrevista covarde. Pois, lamento dizer isso, mas só de um covarde pode se esperar esse tipo de entrevista. Parece que já é algo normal para esse senhor vir criticar treinadores. Não sei qual o seu objetivo de vir falar agora, mas certamente não será colocando em causa o meu nome e profissionalismo que vai conseguir dar o próximo passo na sua carreira”, disse, acrescentando ainda:

“Infelizmente para esse senhor e alguns outros, a única preocupação que tinham era renovar contrato, passando a maior parte do tempo no departamento médico. Comigo, não é assim. Ele (Fábio) até devia ter me agradecido pela temporada que fez, porque eu geri da melhor forma aquilo que ele podia nos dar e foi muito bem. Tenho curiosidade em saber o que pensam dessas declarações o Balbuena, o Fausto Vera, o Gil, o Renato Augusto, Yuri Alberto, o Du Queiroz, o Mantuan, Adson, o Mosquito, o Piton, o Raul Gustavo, o Renan, o Cássio, o Marcelo Carpes. Tenho a certeza que as respostas não serão as mesmas”.

Vitor não poupa nem António Oliveira

Mas não foi apenas Fábio Santos que recebeu pesadas críticas de Vitor Pereira. Seu conterrâneo e atual treinador do Corinthians, António Oliveira, citou a polêmica da ‘sogra’, que afastou o ex-treinador do Timão antes de ele se juntar ao Flamengo para o começo de 2023. Pois Vitor não gostou e alfinetou também o compatriota:

“Está na hora de deixarem de falar do meu nome. Pois, apesar das minhas explicações e do drama familiar que vivo há anos, eles nunca aceitaram minha saída. E esse drama mantém-se, pelo que é lamentável que ainda agora tenha voltado a ser assunto. Certamente, dentro do campo cada um terá oportunidade de mostrar seus méritos e conquistar a torcida, sem que, para isso, tenha de utilizar os problemas dos outros para ganhar popularidade”.

