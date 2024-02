Vasco derrota o Marcílio Dias e se classifica na Copa do Brasil

Vasco eliminou o Marcílio Dias na primeira fase da Copa do Brasil - Foto: Leandro Amorim/Vasco - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco venceu o Marcílio Dias por 3 a 1 na noite desta terça-feira (27), em Itajaí (SC) e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. Os gols cruzmaltinos foram de Vegetti e Adson, na primeira etapa, e David, na segunda. Ainda no primeiro tempo, Zé Eduardo anotou para os anfitriões.

Com o resultado, os cariocas enfrentam o vencedor do embate entre Agua Santa e Jacuipense, que acontece nesta quarta-feira (28), em Barueri (SP). Agora, afinal, o cruzmaltino volta as suas atenções para o Campeonato Carioca. Neste domingo (3), às 18h10, recebe a Portuguesa. Da mesma forma, o Marcílio Dias faz confronto estadual, só que sábado, fora de casa, diante do Brusque.

Vitória do Vasco no primeiro tempo

Jogando em casa, o Marcílio Dias não se intimidou com o clube carioca. Ao contrário, tomou a iniciativa do jogo e pressionava quando acabou levando o primeiro gol. Em contra-ataque, aos 10 minutos, Rossi cruzou e Rossi abriu o placar. O empate, contudo, não tardou. Aos 15, Airton levantou a bola na área do Vasco, Gustavo Poffo desviou e Zé Eduardo completou de cabeça para igualar o marcador.

O gol, entretanto, trouxe um pouco mais de equilíbrio ao jogo. Ainda que atuando de forma reativa, os cruzmaltinos tiveram boa chance de voltar à frente no placar com Adson, aos 26. Aos 40, odavia, não teve jeito. Rossi cobrou falta na área do Marcílio Dias, a bola rebateu nas costas de Vegetti e sobrou para Adson fazer 2 a 1. Após o gol, ambas as equipes criaram chances, com destaque para uma bela conclusão de Vegetti, para o Vasco, e uma bola na trave de Téssio, para os anfitriões.

Segundo tempo

Assim como no primeiro tempo, o Marcílio Dias tomou a iniciativa no início do segundo. Com mais posse de bola, rondou a área cruzmaltina de maneira perigosa e aos 10 minutos Milani quase marcou de cabeça após cobrança de escanteio. O Vasco respondeu aos 14, em chute de Rossi defendido por Felipe.

O alívio cruzmantino, entretanto, veio apenas aos 28, quando David recebeu de Galdames e tocou na saída do goleiro para fazer Vasco 3 a 1. Após o gol, por fim, o Marcílio arrefeceu a pressão e, embora seguisse mais com a bola, não ameaçou a vitória tampouco a classificação carioca.

MARCÍLIO DIAS-SC 1 X 3 VASCO

Primeira fase da Copa do Brasil – jogo único

Data e horário: 27/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Doutor Hercílio Luz, em Itajaí (SC)

MARCÍLIO DIAS: Filipe; Victor Guilherme, Renan Dutra, Milani e Airton; Felipe Manoel, Araújo e Juninho Tardelli (Alex Oliveira, 41’/2°T); Gustavo Poffo (Felipe Santos, 30’/2°T), Téssio (Wendell, 25’/2°T) e Zé Eduardo (Rafinha Rech, 30’/2°T). Técnico: Waguinho Dias.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Matheus Carvalho, Intervalo), Rojas (João Victor, 16’/2°T), Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Sforza, Intervalo) e Galdames; Adson (Praxedes, 22’/2°T), Rossi (David, 22’/2°T) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

Gols: Vegetti (10’/1°T); Zé Eduardo (15’/1°T); Adson (40’/1°T)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna e Michael Stanislau

Cartões Amarelos: Victor Guilherme (MDI); Léo (VAS)

Cartão Vermelho:

