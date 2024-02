Nacional x Puerto Cabello: onde assistir, escalações e arbitragem

Puerto Cabello tgerá que vencer o Nacional por três gols de diferença para se classificar na Libertadores - Foto: Divulgação/Puerto Cabello - (crédito: Foto: Divulgação/Puerto Cabello) Jogada10 Jogada10

Nacional e Puerto Cabello se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19 horas, pelo jogo de volta da segunda fase da Libertadores. Na ida, há uma semana, os uruguaios venceram a equipe venezuelana por 2 a 0, na Venezuela. Sendo assim, podem perder por até um gol de diferença que estarão na próxima etapa do torneio. O time que passar, aliás, terá pela frente o always Ready, que se classificou nesta terça ao eliminar o Sporting Cristal.

Onde assistir

A ESPN 4 e o streaming Star+ transmitem a partida.

Como chega o Nacional

Após a vitória em Caracas, a equipe uruguaia joga em casa com o status de favorita. Na última rodada do Campeonato Uruguaio, o time empatou em 1 a 1 com o Liverpool. Atualmente, ocupa a segunda posição na tabela, com quatro pontos em dois jogos. Ainda assim, o técnico Alvaro Recoba vai com o que tem de melhor à disposição para o confronto diante dos venezuelanos. O desfalque, por fim, será o artilheiro Federico Santander, lesionado.

Como chega o Puerto Cabello

Em busca de um resultado histórico como anfitrião, o Puerto Cabello chega a Montevidéu vindo de empate sem gols com o Deportivo de La Guaira pelo Campeonato Venezuelano. Ainda assim, ocupa a terceira colocação na tabela, com oito pontos. No jogo do fim de semana, o técnico Noel Sanvicente poupou diversos titulares. Desse modo, chega com o time descansado para tentar uma classificação épica. Para isso, terá o desfalque de Riched Celis, expulso no jogo de ida.

Nacional x Puerto Cabello

2ª fase classificatória da Libertadores-2024

Data e Horário: 28/2/2024, 19h (de Brasília)

Local: Estadio Gran Parque Central, em Montevidéu (URU)

NACIONAL: Luis Mejía; Rafael Haller, Juan Izquierdo, Diego Polenta e

Gabriel Báez; Lucas Agustín Sanabria Magolé, Mauricio Pereyra e Rubén Bentancourt; Antonio Galeano, Gastón González e Gonzalo Carneiro. Técnico: Álvaro Recoba.

PUERTO CABELLO: Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Carlos Rivero, Christian Moreno e Facundo Cobos; Williams Lugo, Richard Celis, Federico Bravo, Jimmy Congo e Antonio Romero; Miku Fedor. Técnico: Noel Sanvicente.

Arbitragem: Yael Falcon (ARG)

Auxiliares: Facundo Rodrigues (ARG) e Joaé Savorani (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

