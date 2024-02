Aurora tem retrospecto ruim jogando no Brasil. Confira!

Jogadores do Aurora durante a partida contra o Grêmio - (crédito: Foto: Aizar Raldes/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Após empate em casa por 1 a 1 na última semana, o Aurora buscará surpreender o Botafogo no Rio de Janeiro para avançar de fase na Libertadores. O jogo de volta da segunda fase será nesta quarta-feira (28), às 21h30, no Estádio Nilton Santos. Mas, para acreditar na classificação, o torcedor boliviano não pode se prender ao retrospecto de seu time atuando em solo brasileiro. Afinal, foram duas derrotas em dois jogos, uma deles com placar elástico e que culminou diretamente em eliminação.

A primeira vez que a equipe de Cochabamba jogou no Brasil foi em 2009, pela Libertadores. No dia 7 de abril, o Aurora foi derrotado por 3 a 0 pelo Grêmio no Olímpico, antigo estádio do Tricolor Gaúcho. Aliás, na época, o time boliviano foi eliminado na lanterna de seu grupo com seis derrotas e 15 gols sofridos.

Goleada em São Januário

Mas, a principal lembrança do torcedor brasileiro do Aurora jogando em terreno nacional foi em 2011. Nas oitavas de final da Sul-Americana, os bolivianos entraram no caminho do Vasco da Gama, que na época tinha um time badalado, formado por jogadores como Juninho Pernambucano, Alecsandro, Fagner e Fernando Prass. Após vencer o jogo de ida por 3 a 1, o Aurora perdeu por 8 a 3 em São Januário, dando adeus ao torneio.

O time carioca, aliás, foi até as semifinais, quando sofreu eliminação pela Universidad do Chile.

Vitória em clássico pode dar moral

Aliás, no meio aos jogos contra o Botafogo, o Aurora venceu o clássico com o Jorge Wilstermann no final de semana por 1 a 0. A equipe do técnico Mauricio Soria, expulso no jogo de ida contra o Glorioso, tem apenas uma derrota nos últimos 11 jogos.

